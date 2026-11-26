Un aula divulgativa en un barco dará a conocer desde O Parrote de A Coruña el valor del producto del mar

O Parrote acogió este jueves una jornada para poner en valor el potencial de la gastronomía para dar a conocer los productos de la acuicultura ecológica gallega, el trabajo de sus profesionales y la importancia de los sistemas de certificación. Este fue el escenario escogido para presentar el programa Do Mar á Terra, produto ecolóxico impulsado por el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) en colaboración con Solochefs Asesoría Gastronómica.

El puerto coruñés también será el lugar donde se lleve a cabo una experiencia piloto consistente en un aula en un barco desde la que se divulgará sobre producción ecológica y los sistemas de emisión de certificados. En tierra aguardará una degustación de productos.

A futuro, Craega espera extender esta iniciativa al 2027 con una ruta itinerante en los puertos gallegos, continuando con acciones ya iniciadas el año pasado en los campus universitarios de las ciudades gallegas.

En la presentación de este jueves, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, señaló que "la gastronomía es, probablemente, el vehículo más amable, directo y eficaz para educar", incidiendo en la oportunidad que dan este tipo de experiencias para conocer más a fondo los productos ecológicos gallegos.

Galicia, como referente en calidad de sus recursos, tiene que ser en palabras de la conselleira una referencia también en la sostenibilidad.

Villaverde insistió también en la importancia de hacer un consumo "informado y responsable" para una mejor identificación de los productos en los mercados y conocer sus métodos de producción.