La cocina tradicional gallega guarda buena parte de su historia en las casas, en los recuerdos de las abuelas y en recetas que durante décadas han pasado de madres a hijas sin llegar a recogerse en ningún libro. Para evitar que ese conocimiento desaparezca, Ricardo Fernández, profesor del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, lleva más de siete años recopilando elaboraciones tradicionales con la colaboración de sus alumnos. El resultado es un archivo digital que reúne ya más de 600 recetas y que busca preservar la memoria gastronómica de Galicia.

La iniciativa parte de las aulas, pero tiene su origen en las cocinas familiares. Fernández propone a los estudiantes de la asignatura de Cocina Tradicional que pregunten a sus familiares, vecinos y personas mayores por aquellos platos que forman parte de su día a día, pero que muchas veces nunca se han escrito. Las cantidades calculadas a ojo, los ingredientes utilizados y los pasos que se aprenden después de repetir una elaboración durante años forman parte de este trabajo de recuperación.

El proyecto no se limita a reunir ingredientes y explicaciones culinarias. Cada receta incorpora también las historias y los recuerdos que acompañan a los platos, convirtiendo el archivo en un testimonio de las costumbres y de la identidad gastronómica gallega. De esta manera, los alumnos participan en la conservación de un patrimonio que, en muchos casos, permanece únicamente en la memoria de quienes llevan toda la vida cocinando.

"Muchas de estas recetas no están en los libros, sino en la memoria de quienes llevan toda la vida cocinando. Quiero que mis alumnos conozcan ese legado, entiendan lo que hay detrás de cada plato y aprendan de él para desarrollar su propia forma de cocinar", explica Ricardo Fernández.

Pasan de generación

El proyecto también pone el foco en el papel que han desempeñado las mujeres en la conservación de la cocina tradicional. Abuelas, madres y vecinas han sido durante generaciones las encargadas de transmitir buena parte de estas elaboraciones, muchas veces sin utilizar medidas exactas ni seguir recetas escritas.

La recopilación permite documentar ese conocimiento y acercarlo a los futuros profesionales de la gastronomía. La intención es que las nuevas generaciones conozcan los productos, las técnicas y las costumbres culinarias de su entorno, pero también que encuentren en ellas una fuente de inspiración para desarrollar nuevas propuestas.

El archivo puede consultarse gratuitamente a través de la página web elrecetariodelamemoria.gal, donde se encuentran reunidas las más de 600 elaboraciones recuperadas durante estos años de trabajo.

El apoyo de Cervezas 1906

La iniciativa cuenta con el respaldo de Cervezas 1906, que la ha incorporado a su proyecto "Gastronomía para una Inmensa Minoría", una plataforma que busca dar visibilidad a propuestas gastronómicas vinculadas con la autenticidad, la tradición y el territorio.

El recetario cuenta también con el apoyo de los cocineros Javier Olleros y Manuel Costiña, dos referentes de la gastronomía gallega que comparten el compromiso con el producto local y la preservación de la cultura culinaria.

Desde Corporación Hijos de Rivera, Cristina Canosa, responsable de Gastronomía, destaca la importancia de respaldar iniciativas que permitan mantener vivo este patrimonio y transmitirlo a quienes tomarán el relevo en las cocinas. "Queremos apoyar a quienes mantienen vivas nuestra tradición, identidad y cultura gastronómicas y ayudar a que lleguen a nuevas generaciones", señala.

El trabajo de Ricardo Fernández se suma a otros proyectos incluidos en esta iniciativa, como la recuperación de las marismas de San José impulsada por Ángel León, el proyecto Amas da Terra de Lucía Freitas y la propuesta de Ana Climent al frente de Ca Climent.

Todas estas iniciativas comparten una misma idea: utilizar las raíces gastronómicas como punto de partida para seguir innovando sin perder el vínculo con el territorio y su cultura. En el caso del docente pontevedrés, esa labor comienza con una pregunta a los mayores de cada familia y continúa con un archivo que pretende evitar que cientos de recetas tradicionales gallegas acaben desapareciendo con el paso del tiempo.