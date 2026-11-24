Un restaurante de A Coruña, con reservas para cenas de empresa y Navidad desde abril: "Es muy motivador"

Todavía faltaban ocho meses para Navidad cuando el teléfono del restaurante Terreo, en A Coruña, comenzó a sonar para cerrar las primeras reservas de estas fechas. Mientras muchos ni siquiera habían empezado a pensar en las vacaciones de verano, otros ya tenían claro dónde querían celebrar sus encuentros navideños.

"Los grupos grandes ya me empezaron a llamar en el mes de abril", cuenta a Quincemil Ana, responsable de sala del establecimiento, donde Quique Vázquez lleva las riendas de la cocina.

A estas alturas de noviembre, conseguir una mesa en Terreo durante lo que queda de año no es tarea sencilla. El restaurante vuelve a registrar una elevada ocupación, especialmente los fines de semana, aunque todavía dispone de algunos huecos puntuales entre semana durante el mes de diciembre.

"Seguimos con la misma estadística que teníamos el año pasado y hace dos años", explica Ana, quien señala que la mayor demanda se concentra los jueves, viernes y sábados, cuando la espera para conseguir una mesa puede alcanzar los dos meses.

"El problema viene en viernes y sábado, que es cuando todo el mundo puede o desea venir", apunta.

Reservas con mucha antelación

Las comidas y cenas de Navidad son, precisamente, uno de los motivos por los que muchos clientes deciden reservar con tanta anticipación. Conocedores de la demanda del establecimiento, algunos grupos prefieren asegurarse una mesa con varios meses de margen.

"Ya saben que en Navidad igual no encuentran hueco", explica Ana. Ahora, a finales de noviembre, comienza otra parte del trabajo: contactar de nuevo con aquellos clientes que reservaron en primavera para confirmar el número de comensales y concretar los menús.

Y es que, con tantos meses de antelación, las circunstancias pueden cambiar. Por ello, unas semanas antes de cada celebración, el restaurante vuelve a ponerse en contacto con los grupos para ajustar sus peticiones, definir los platos y acordar el presupuesto.

"Son conceptos diferentes, trabajar a la carta que con un menú cerrado", señala la responsable de sala, quien reconoce que las fechas navideñas están prácticamente completas.

Clientes que repiten

Más allá de las celebraciones propias de estas fechas, uno de los aspectos que explica la elevada ocupación de Terreo es la fidelidad de sus clientes. Algunos, incluso, no abandonan el restaurante sin haber reservado antes su próxima visita.

"Tenemos clientes aquí que me dicen: 'Ana, ponme una reserva cada dos meses, fija'", cuenta.

Esta confianza permite al establecimiento contar con reservas a varios meses vista, una circunstancia que sus responsables reciben con satisfacción y que les anima a seguir incorporando novedades a su propuesta gastronómica.

"Es muy gratificante. Cuando ves estos resultados y ves que la gente está en la mesa y ya le puedes hacer la siguiente reserva, es muy motivador", reconoce Ana.

Una carta en constante cambio

Quienes repiten visita a Terreo no siempre encuentran los mismos platos. El restaurante apuesta por el producto fresco y de temporada, lo que se traduce en una carta que cambia constantemente en función de lo que ofrece el mercado.

"Hoy puedes comer una cosa y, si vuelves la semana que viene, encontrarte platos diferentes. Trabajamos con producto de temporada fresco todos los días", explica Ana.

Aunque algunas elaboraciones, como la focaccia de anchoa, permanecen en la carta, otras van variando a lo largo del año. Es el caso de los pescados, los marinados o los arroces, estos últimos uno de los imprescindibles del establecimiento.

Las setas son ahora unas de las protagonistas de su cocina, al igual que en otros momentos del año lo son los tomates, los puerros o los espárragos de Navarra.

Esta manera de trabajar también genera expectación entre sus habituales. "Entran por la puerta y no saben lo que van a comer. Igual me dicen: 'Ana, ¿qué nos cuentas de nuevo hoy? '", relata.

Para el equipo de Terreo, esta constante renovación supone también un aliciente. Ana, que además de encargarse de la sala participa en las labores de cocina, reconoce que no elaborar siempre los mismos platos les permite mantener la ilusión por su trabajo.

Más allá del buen producto

Terreo ha conseguido consolidar una clientela fiel que valora tanto su propuesta gastronómica como la experiencia alrededor de la mesa.

Para Ana, la clave no reside únicamente en la calidad de los ingredientes o en el buen hacer en la cocina, sino también en la atención que reciben los comensales.

"Muchas veces tienes buen producto y buen saber hacer, pero tienes un trato nefasto. Es todo un conjunto", reflexiona.

El respaldo de sus clientes es, un año más, uno de los principales motivos de satisfacción para el equipo del restaurante. "Esto te ayuda a seguir trabajando, a levantarte cada día y a hacer cosas nuevas", concluye.