Gran feria gastronómica con tapas desde 3 euros hasta el 29 de noviembre en 22 establecimientos de A Coruña

A Coruña celebra el XXII Concurso de Tapas Picadillo, que arrancó el pasado viernes y se prolongará hasta el próximo 29 de noviembre. En esta edición participan un total de 22 establecimientos de la ciudad, que ofrecen a los clientes la posibilidad de degustar 25 tapas diferentes de gran calidad.

La variedad es una de las protagonistas del certamen, ya que algunos locales presentan una única tapa, mientras que otros sorprenden con dos elaboraciones. Entre las opciones se encuentran propuestas para todos los gustos, desde albóndigas o croquetas, hasta pollo al curry o mejillones, y otras más innovadoras. Los precios oscilan entre los 3 y los 5 euros.

Concurso de Tapas Picadillo

El Concurso Tapas Picadillo rinde homenaje a Manuel María Puga y Parga, más conocido como alcalde Picadillo, y a su legado gastronómico. La iniciativa toma como referencia su libro A Cociña Práctica, publicado en 1905 y considerado un referente de la cocina tradicional gallega, en el que se recogen más de 1.000 recetas.

A partir de esta obra, el certamen recupera y pone en valor la gastronomía local, combinando los sabores de siempre con propuestas más modernas.

En esta vigésima segunda edición participan 22 establecimientos coruñeses, que presentan un total de 25 tapas repartidas en dos categorías: 11 en la categoría de Tapa Recetario Picadillo y 14 más en la de Tapa Creativa. Durante los diez días que dura el concurso, los interesados podrán probar estas propuestas en los locales participantes.

Entre la gran variedad de opciones entre 3 y 5 euros, tienes por tres euros las albóndigas a la mexicana de Gato Peixe, mientras que por cuatro euros una opción es la crispy Arzúa Donaya Market y por cinco euros la Saltimbocca de carrillera de BOCCA Saltimbocca Napoletano.

En la web oficial del certamen puedes encontrar toda la información sobre las tapas, como sus precios y horarios disponibles para degustarlas en su establecimiento correspondiente.

Locales participantes y tapas

A Parva: Bánh mì de una huerta de aquí

Bánh mì de una huerta de aquí A Sella Cervecería: Bacalao a la coruñesa

Bacalao a la coruñesa Ajetreo: Croqueta de manzana verde con mermelada de tomate y foie de pato

Croqueta de manzana verde con mermelada de tomate y foie de pato Arraigo: Empanada de guiso de jabalí

Empanada de guiso de jabalí Bar Quintela: Crujiente de bosque

Crujiente de bosque Bocca: Saltimbocca de carrillera

Saltimbocca de carrillera Bodega Órdenes: Carrilleras en salsa de patata guisada y cortezas

Carrilleras en salsa de patata guisada y cortezas Central Park: Chula de papada y oreja

Chula de papada y oreja Cosecha 81: Sabor otoñal

Sabor otoñal Donaya Market: Crispy Arzúa

Crispy Arzúa Fu - Bandejas y tapas: Ternura / Tolerancia

Ternura / Tolerancia Gatopeixe: Albóndigas a la mexicana

Albóndigas a la mexicana La Cuchara Veggie: Bomba Picadillo de patata, grelos y monte / Falsa vieira de seta, coliflor y algas

Bomba Picadillo de patata, grelos y monte / Falsa vieira de seta, coliflor y algas La Parda: Bikini de lacón con grelos

Bikini de lacón con grelos O Dezasete Taberna: Mejillones en escabeche a nuestra manera / Pollo al curry con arroz, tartar de piña-manzana y espuma de coco

Mejillones en escabeche a nuestra manera / Pollo al curry con arroz, tartar de piña-manzana y espuma de coco O Guindilla: Crujiente de mejillón al vermú

Crujiente de mejillón al vermú O' Sampaio: Padre y Madre (Pai e Nai)

Padre y Madre (Pai e Nai) Ola Bar: Nuestro taco de zorza

Nuestro taco de zorza Olimpia Bar Coruña: Cañita Olimpia

Cañita Olimpia Roots: Octonauta

Octonauta The Breen's Tavern: Radiatori a la calabaza

Radiatori a la calabaza Ultramarinos Galera: Calamar relleno

Votación del público

El público podrá votar por su tapa favorita. Lo hará en el propio establecimiento en el que se degusta la tapa. Será necesario escanear el código QR que cada establecimiento tendrá en distintos lugares del mismo.

Para emitir el voto solo tendrás que cubrir el formulario que aparecerá una vez que descargues dicho código. Ten en cuenta que desde el mismo móvil solo se podrá emitir un voto por establecimiento participante. Entre todos los votos válidos se llevará a cabo el sorteo de los premios destinados a los participantes, cuyos resultados se anunciarán en la web.

Premios a los establecimientos

El concurso contará con dos jurados profesionales y dos fases de valoración. En la primera, 4 jueces recorrerán los establecimientos para probar las tapas y seleccionar las que llegarán a la final. Después, un segundo jurado, formado por 5 expertos gastronómicos, entre los que destaca Chau Fernández-Gago Puga, nieta de Picadillo, elegirá la tapa ganadora en cada categoría.

Los vencedores recibirán un premio en metálico de 1.000 euros por modalidad y, como novedad, podrán realizar un concurso de cocina innovadora en el Basque Culinary Center de San Sebastián, valorado también en 1.000 euros.