A Coruña suma un nuevo establecimiento para los amantes de las cookies, esas galletas de estilo americano que se han convertido en protagonistas de numerosas cafeterías y locales especializados. Se trata de Cookería Studio, un negocio que abrió sus puertas el pasado 12 de noviembre en el número 49 de la calle San Andrés y que llega con una propuesta muy concreta: galletas artesanas recién horneadas, café de especialidad y precios más asequibles que los habituales en este tipo de establecimientos.

Y es que, mientras algunas de estas galletas pueden alcanzar los cuatro o cinco euros, en Cookería Studio todas cuestan 2,90 euros. Una diferencia de precio que su propietario, Rubén Lage, atribuye principalmente al tamaño de las cookies, algo más pequeñas que las que se pueden encontrar en otros locales, pero sin renunciar a su elaboración artesanal.

"Creo que son más accesibles. No son tan grandes como otras que cuestan cinco euros, pero tampoco son mucho más pequeñas. Además, la masa está muy rica", explica Lage a Quincemil.

Local especializado en cookies

La idea de abrir Cookería Studio surgió a raíz de la buena acogida que estas galletas tenían en Batanero, el establecimiento que el propio Rubén Lage regenta en la avenida de Montoto, en la Marina coruñesa.

"Yo soy el dueño de Batanero y allí ya teníamos las cookies. Siempre funcionaron súper bien y, como vimos que tenían mucha salida, encontramos este local y decidimos poner en marcha el proyecto", cuenta.

Así nació este nuevo espacio de la calle San Andrés, que apuesta por especializarse en dos productos: cookies artesanas y café de especialidad. De hecho, su filosofía queda resumida en una sencilla frase: "Buenas cookies, buen café, buenos días".

Las galletas son las mismas que ya se podían degustar en Batanero y se elaboran y hornean diariamente en el nuevo establecimiento, por lo que los clientes pueden encontrarlas recién hechas.

Algunas de las variedades de cookies artesanas de Cookería Studio Quincemil

De Nutella, Oreo o pistacho

La variedad es otro de los atractivos de Cookería Studio. Actualmente, su carta habitual incluye siete sabores: Nutella, Oreo, Lotus, pistacho, arándanos y chocolate blanco, red velvet y chocolate con nueces.

Entre las favoritas del público destaca la de Nutella, que se ha convertido en una de las más vendidas desde la apertura.

Sin embargo, la intención de su responsable es que la oferta no sea siempre la misma. "Vamos cambiando. Ahora tenemos también la de doble chocolate y después de Navidad incorporaremos la de turrón de Jijona. Queremos ir metiendo variedades poquito a poco", explica el propietario.

Para acompañar las galletas, el establecimiento ofrece café de especialidad procedente de Ruanda, completando así una propuesta pensada tanto para quienes buscan un desayuno diferente como para quienes quieren darse un capricho dulce.

Un horario en ampliación

Cookería Studio acaba de comenzar su andadura y todavía se encuentra ajustando algunos aspectos de su funcionamiento, entre ellos el horario.

Por el momento, abre de lunes a sábado únicamente por las mañanas, aunque sus responsables ya estudian la posibilidad de incorporar también un turno de tarde. "Queremos ajustar el horario y abrir un par de horas por la tarde porque nos lo están pidiendo bastante, sobre todo por las cookies", señala Lage.