El Mercado Municipal de Monte Alto ha acogido este sábado una degustación gastronómica protagonizada por productos de la lonja de A Coruña. La iniciativa, celebrada a partir de las 12:00 horas, ha permitido acercar a los asistentes la calidad del pescado y el marisco que llega a diario a las instalaciones portuarias de la ciudad, a través de distintas propuestas culinarias elaboradas para la ocasión.

La actividad ha contado con la participación de la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro, cuyos integrantes han tomado parte en esta propuesta para mostrar las posibilidades gastronómicas de los productos del mar. El Ayuntamiento de A Coruña ha colaborado en la organización de una cita que busca poner en valor tanto el trabajo del sector pesquero como la importancia de consumir alimentos frescos y de proximidad.

El mercado de Monte Alto se ha convertido así en un escaparate para los productos de la lonja coruñesa, trasladando parte de la actividad gastronómica vinculada al puerto hasta uno de los espacios comerciales tradicionales de la ciudad. Los asistentes han podido conocer diferentes formas de preparar y presentar los productos del mar, además de acercarse a las posibilidades que ofrecen en la cocina.

Esta degustación se enmarca en las iniciativas destinadas a promocionar la actividad de la lonja y reforzar los vínculos entre los profesionales del sector pesquero, la hostelería y los consumidores. La colaboración con la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro permite, además, dar protagonismo a la formación gastronómica y al conocimiento de la materia prima local.

La propuesta también pone el foco en el papel de los mercados municipales como lugares de encuentro entre productores, comerciantes y vecinos. En este caso, Monte Alto ha acogido una actividad que combina gastronomía y promoción del producto local con el objetivo de dar visibilidad a la riqueza pesquera de A Coruña y a uno de los sectores tradicionales de su economía.

La lonja coruñesa es uno de los principales puntos de comercialización de pescado y marisco de Galicia y abastece diariamente a profesionales de la distribución y la restauración. Con iniciativas como esta degustación, se busca que ese producto llegue también al público general y que los consumidores conozcan mejor su procedencia y las posibilidades que ofrece más allá de los canales habituales de venta.