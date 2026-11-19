Yehor y Giomy están al frente de Bb Pizza en El Temple, una pizzería con 19 variedades y originales «baby pizzas» que sirven como tapa con cada consumición

Así es la pizzería de un cubano y un ucraniano cerca de A Coruña que sirve pequeñas pizzas como tapa

Yehor Hatchenko y Giomy Sierra llegaron a Galicia en la misma época, pero desde lugares y con historias muy diferentes.

Giomy, nacido en Cuba, salió de su país buscando nuevas oportunidades y recorrió varios países europeos antes de recalar en España, donde durante un tiempo se dedicó a la construcción.

La historia de Yehor es muy distinta, aunque también fue la búsqueda de un nuevo comienzo lo que acabó llevándolo a Galicia. De origen ucraniano, la primera vez que conoció A Coruña fue en 2019, mientras trabajaba en un crucero que lo llevó a recorrer el mundo. Pero su flechazo con la ciudad gallega fue instantáneo. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, decidió que Galicia era el lugar en el que quería estar.

Cuando se conocieron, trabajando en una cadena de hostelería, Yehor era el encargado de formar a Giomy. Aquella relación laboral pronto se convirtió en una gran amistad. “Yo a Yehor le pregunto todo, tanto a nivel profesional como personal… Es una persona en la que confío al 100 %”, nos asegura Giomy.

Y fue esa confianza la que los llevó a apostar fuerte por una idea, aunque no contasen con un respaldo económico al que agarrarse. Dejaron sus trabajos, buscaron financiación, capitalizaron el paro y le pusieron nombre a su sueño: Bb Pizza.

Refresco y tapa de baby pizza Jesús Sánchez

19 variedades de pizza

“Tenemos 19 tipos de pizzas, pero queremos hacer más”, nos explica Yehor. En Bb Pizza, como es de imaginar, las pizzas son las grandes protagonistas. Aquí no se hacen demasiados inventos, sino que apuestan por las recetas más clásicas. Por eso, en la carta encontrarás la tradicional margarita, la de jamón, la pepperoni, la barbacoa…

“Mi favorita es la carbonara cremosa”, asegura el cocinero ucraniano, que nos cuenta que, a petición popular, ha incluido en la carta una pizza con piña, aunque reconoce entre risas que “si me ve un italiano, me mata”.

Otra de las grandes novedades que trae esta pizzería de El Temple es su concepto de tapeo. Han creado lo que ellos denominan «baby pizzas», unas pequeñas pizzas elaboradas con los mismos ingredientes que sus hermanas mayores y que se sirven como tapa con cada consumición. Una buena forma de tapear algo diferente y, de paso, probar los distintos sabores de sus pizzas para escoger tu favorita.

“La gente en Galicia es lo mejor”, nos cuenta Yehor. “Y los vecinos de El Temple nos han acogido con mucho cariño”, continúa Giomy. Con Bb Pizza, Yehor y Giomy han conseguido convertir una amistad nacida en el trabajo en un proyecto propio con el que empezar una nueva etapa en Galicia.