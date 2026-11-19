Gran fiesta de las tapas con comida casera a precios populares cerca de A Coruña desde el 4 de diciembre

Carral organiza del 4 al 6 de diciembre una nueva edición de 'Tapeando Carral'. Este año contará con la participación de 11 establecimientos hosteleros del municipio coruñés repartidos por Carral, Tabeaio, Sergude y Cañás, que ofrecerán tapas diseñadas especialmente para la ocasión.

Las propuestas serán las siguientes: Boca Grande, con 'As Deliciosas'; Pizzería Centro, con 'Bocado Meloso'; Bar Tropezón, con 'A Mar de Rico'; Vinoteca Taberna XXI, con 'Fabas con xabarín e setas'; Casa Adolfo, con 'Boliñas de Lourdes'; Restaurante Terra, con 'Tapa d'Orella'; Taberna Lume e Ferro, con 'A Fabada do Ferro'; Casa Roel, con 'Arroz Oriental con Verduras'; A Rotonda, con 'O Bocado da Aldea'; O'Lareiras, con 'Cazola de Mar', y A Parola, con 'Paraíso Terreal'.

La teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo e Comercio, María Isabel López, destaca el valor de esta iniciativa para el tejido hostelero del municipio y anima a la ciudadanía a participar: "Tapeando Carral é unha boa ocasión para coñecer de primeira man a creatividade e o traballo dos profesionais da nosa hostalaría. Convidamos aos veciños e veciñas e ás persoas que nos visiten a achegarse aos establecementos participantes, probar as súas elaboracións e apoiar un sector que é fundamental para a actividade económica e social do noso concello".

Cartel de 'Tapeando Carral', que reunirá a 11 establecimientos hosteleros del municipio del 4 al 6 de diciembre Cedida

El certamen arrancará el viernes 4 de diciembre, en horario de 20:00 a 23:00 horas. El sábado 5, los establecimientos participantes servirán sus tapas de 12:30 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que el domingo 6 la última jornada se desarrollará de 12:30 a 15:00 horas.

Premios

La iniciativa contará con premios tanto para el público como para los establecimientos participantes. En el caso de los locales hosteleros, podrán optar a dos galardones: el de tapa más popular, elegida por los propios clientes, y el de mejor tapa, que será otorgado por un jurado profesional. Este último tendrá en cuenta diferentes aspectos de las elaboraciones, como la presentación, el sabor, la originalidad, el empleo de productos locales y de temporada, el servicio y la originalidad del nombre del plato.

Por su parte, el público también podrá conseguir diferentes premios en función del número de establecimientos visitados y los sellos reunidos en el cupón de participación.

Las personas que visiten al menos seis establecimientos podrán optar al tercer premio, compuesto por dos jarras de Sargadelos, un paquete de cervezas Estrella Galicia y un estuche de vino. Quienes consigan sellos de al menos ocho locales podrán participar en el segundo premio, que incluye una visita al Museo MEGA de Estrella Galicia, un paquete de cervezas Estrella Galicia y dos estuches de vino.

Por último, quienes completen el recorrido por los 11 establecimientos participantes podrán optar al primer premio, que consistirá en su peso en cerveza, un pack de Vilalba para el cocido y una visita al Museo MEGA de Estrella Galicia.

La iniciativa está organizada por el Concello y cuenta con la colaboración de Estrella Galicia, Coca-Cola, Jamones y Embutidos Elote y Cova da Xabreira, que proporcionarán los galardones del público.

Además, el Concello de Carral dará continuidad a este tipo de propuestas de dinamización del sector hostelero con una nueva iniciativa prevista para el próximo año, coincidiendo con la celebración del Carnaval. De este modo, el gobierno local busca seguir impulsando el consumo en los establecimientos del municipio y generar nuevas oportunidades para dar a conocer su oferta gastronómica.