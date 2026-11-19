El chef Víctor Rubio, una de las caras detrás de Cícero Noir. Cícero

Abre en A Coruña Cícero Noir, un nuevo restaurante "con identidad propia y atrevida"

A partir de este viernes, 20 de noviembre, A Coruña suma una nueva propuesta gastronómica. Se trata de Cícero Noir, que abrirá sus puertas en la avenida de Arteixo, en el número 9, de la mano de Víctor Rubio, Jaime Rubio y Álvaro Balado.

El nuevo restaurante se presenta como un lugar diferente "con identidad propia y un carácter atrevido" que entiende la gastronomía de una forma "más libre y desenfadada".

La propuesta de Cícero Noir apuesta por el picoteo, con platos pensados para compartir y multiplicar así los sabores y la posibilidad de disfrutar de una comida o una cena como una experiencia.

La filosofía del restaurante se basa en "la creatividad, el sabor y el producto" con una oferta gastronómica cuidada para compartir y para repetir.

Víctor Rubio y Álvaro Balado explican que "queríamos crear un lugar en el que la gente venga a disfrutar, a probar cosas diferentes y a sentirse cómoda. Una cocina cuidada, pero sin etiquetas ni complicaciones. Que cada uno viva la experiencia a su manera".

Con esta propuesta ubicada en las inmediaciones de Juan Flórez Cícero complementa su restaurante ya activo en el hotel Riazor de A Coruña.

Ambos convivirán con identidades diferenciadas, con el de Riazor manteniendo la tradición y creatividad y el de avenida de Arteixo apostando por un estilo "más libre, informal y atrevido".