Hace unas semanas anunciábamos el cierre de O fillo do medio en la Plaza del Libro de A Coruña, pero el local ya tiene nuevos inquilinos y nuevo proyecto Furancho Taberna. Se trata de los mismos dueños de Furancho Brasa Clandestina que han decidido ampliar su negocio.

Pero no se trata de nada parecido a lo que ya ofrecen en Furancho Brasa Clandestina, donde buscan una experiencia más reposada en la que "muchos clientes entran a las 14:00 y salen a las 17:00" comenta Alejandro Liste.

Sin embargo, Furancho Taberna "es un sitio para que vayas de paseo con tus amigos, que entréis a tomar una cerveza y compartir una ración de raxo con patatas o ensaladilla. Es algo más informal, más dinámico, más desenfadado". Hoy, a partir, de las 20:00 hacen la inauguración del nuevo local a solo 120 metros del anterior.

La carta también va a ser más sencilla con "tortilla de patatas estilo Betanzos, pimientos de Padrón, raxo de carne de calidad..." explica Liste y añade que se van a basar en "producto típico gallego, sin dumplings, sin gyozas, ni cosas raras"

El concepto trata de recuperar esa "esencia de taberna con una carta sencillita" y, por ejemplo, tienen formatos de ración y media ración para poder compartir entre dos o entre varios y probar diferentes platos, aunque siempre con la calidad que les caracteriza.

Un local conocido

Aunque Liste explica que le han pegado una reforma "bastante importante" al local y que ha quedado "muy bonito, los clientes se van a sorprender cuando entren" se trata de un espacio muy conocido ya. Y es que durante muchos años ha albergado el restaurante O fillo do medio, que cerraba el pasado septiembre.

"El local ha estado 38 años en la misma familia y son muy amigos nuestros" cuenta Liste. Y es que, precisamente esta relación cercana con los dueños del espacio la semilla de la nueva taberna. "Fuimos los primeros a los que avisaron de que cerraban y nos lo ofrecieron", comenta Liste, "como nos queda a 120m, la cercanía fue uno de los motivos que nos animó a dar el paso adelante".

Le preguntamos si, entonces ha sido todo a raíz del cierre y traspaso de O fillo do medio, a lo que explica que "seguramente si ellos no hubiesen decidido cerrar no se nos hubiera ocurrido, pero al ser un lugar cercano, que nos conocemos, un local enorme, vimos muchas posibilidades".

El tamaño del local ha tenido mucho peso en la decisión, porque les hace falta. Ya que según explica el dueño, "últimamente estamos llenos casi todos los fines de semana, así que necesitamos un sitio para derivar a la gente con otro perfil de comida".

Así, si queremos disfrutar de la misma calidad impresionante de Furancho Brasa Clandestina, pero no encontramos sitio o nos apetece más un plan de "tomar una cunca de ribeiro, una jarra de vino con una ración de pulpo y marchar" tenemos la opción perfecta: Furancho Taberna.