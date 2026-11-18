El aceite de Jaén llega a A Coruña: tres días de feria en los Jardines de Méndez Núñez

Los primeros aceites de oliva virgen extra de la nueva cosecha llegan esta semana a A Coruña. Los Jardines de Méndez Núñez acogerán del 20 al 22 de noviembre la XIII Fiesta del Primer Aceite de Jaén, una feria que reunirá durante tres días a cerca de 35 empresas oleícolas de la provincia andaluza.

La cita busca acercar a Galicia uno de los productos más representativos de Jaén y lo hará con actividades abiertas al público en las que los visitantes podrán probar los diferentes aceites y conocer de primera mano a los productores.

Durante la feria habrá degustaciones, catas guiadas y propuestas gastronómicas para descubrir las distintas variedades y matices del aceite de oliva virgen extra jiennense. La programación también incluirá actividades culturales y encuentros con profesionales vinculados al sector.

La Fiesta del Primer Aceite de Jaén llega a A Coruña después de celebrar su primera parada en Úbeda y se presenta como una oportunidad para conocer los aceites de la nueva campaña sin salir de la ciudad.

Además de poner el foco en el producto, la iniciativa pretende acercar al público la cultura que existe detrás de su elaboración y el trabajo de los productores de la provincia de Jaén. Gastronomía, tradición y turismo se dan así la mano durante tres días en pleno centro de A Coruña.

La feria podrá visitarse en los Jardines de Méndez Núñez desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre.