La reapertura del Cine París de A Coruña ya tiene fecha. El establecimiento celebrará una inauguración privada este jueves y abrirá sus puertas al público general el viernes, poniendo así fin a un periodo de espera antes de recuperar la actividad con un proyecto renovado.

El nuevo concepto divide el espacio en dos zonas diferenciadas. La planta baja estará dedicada a la jamonería, que ocupará el lugar principal del establecimiento y contará con una imagen completamente renovada. La parte superior, por su parte, seguirá funcionando como salón para eventos, con espacios destinados a celebraciones y encuentros privados.

Más de un siglo de historia

La reapertura recupera la actividad de un edificio que forma parte de la memoria colectiva de A Coruña. Situado en el número 8 de la calle Real, en la esquina con Torreiro, el Cine París abrió sus puertas el 17 de junio de 1908. Antes había sido un establecimiento comercial conocido como Salón Villa de París, cuya construcción se remonta a 1900.

Durante décadas fue uno de los grandes referentes culturales de la ciudad. De hecho, llegó a ser considerado el cine en funcionamiento más antiguo de España y uno de los más longevos de Europa. Su programación no se limitaba inicialmente a las películas, ya que también acogía representaciones teatrales, espectáculos de variedades y actuaciones musicales. El nombre de Cine París no se consolidó hasta 1951, después de una importante remodelación del inmueble en los años cuarenta.

Su etapa cinematográfica terminó el 17 de octubre de 1999, cuando proyectó su última película después de más de 90 años de actividad ininterrumpida. El cierre dio paso a una nueva vida comercial: el edificio fue ocupado por una tienda de Pull&Bear, perteneciente al grupo Inditex, que mantuvo el histórico rótulo del cine en la fachada.

El inmueble volvió a recuperar protagonismo hostelero a finales de octubre de 2022, cuando abrió como espacio de ocio nocturno bajo el nombre de Cine París, con una propuesta vinculada a la noche coruñesa y a la celebración de eventos. Una de sus etapas más reconocibles fue la actividad de El Cielo, que convirtió la planta superior en uno de los espacios de referencia para la fiesta y los reservados en el centro de la ciudad.