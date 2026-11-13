El restaurante escondido en un mercado de A Coruña que sirve hasta 240 comidas al día: "Puede venir cualquiera"

En el polígono de A Grela, en A Coruña, se esconde un restaurante que todavía sorprende a quienes lo descubren por primera vez. No porque lleve poco tiempo abierto, sino precisamente por todo lo contrario.

Cartal & Fénix lleva 12 años funcionando en el entorno del Mercado de Frutas, aunque todavía hay quien cree que se trata de un restaurante reservado exclusivamente a los trabajadores de las instalaciones.

Nada más lejos de la realidad. Este establecimiento, situado en el número 14 de la carretera de Baños de Arteixo, está abierto a todo el público y se ha convertido en un lugar habitual para quienes buscan comer bien, disfrutar de una buena carne a la brasa o reunirse alrededor de una mesa.

Detrás del negocio están Slavic y Maray, sus propietarios, que llevan desde 2014 al frente de un local por el que pueden pasar entre 150 y 240 comensales en apenas unas horas. "Hay mucha gente que todavía piensa que esto es un recinto privado, solo para los trabajadores del Mercado de Frutas. Realmente, puede entrar quien quiera", explican.

Y es que, pese a su ubicación, Cartal & Fénix no es una pequeña cafetería de paso. Cuenta con un amplio comedor, una cocina en la que trabajan diariamente para sacar adelante cientos de platos y una parrilla de carbón que se ha convertido en su principal seña de identidad.

La brasa, su especialidad

Si algo tienen claro sus propietarios es qué ha hecho que el restaurante siga funcionando después de tantos años: la calidad del producto y las carnes a la brasa. "Nos dedicamos mucho a la carne de vaca y de ternera. Tenemos nuestra propia brasa de carbón, no de gas", destaca Slavic, que también trabaja personalmente en la parrilla.

Por ella pasan chuletas, picaña, entrecots, churrasco y chuletones de grandes dimensiones. Algunos llegan a pesar entre kilo y medio y tres kilos, una opción especialmente demandada por quienes acuden a compartir una buena comida.

Los gustos de los clientes, eso sí, van cambiando. "Hay temporadas en las que sale muchísimo la picaña, otras en las que se pide más churrasco y otras en las que triunfan los chuletones", explican.

El entrecot merece una mención especial. Según recuerda Slavic, su popularidad creció después de participar en una competición de parrilleros en 2018, en la que quedó segundo finalista. Desde entonces, este corte se ha convertido en uno de los más solicitados del establecimiento. "Podemos llegar a vender 20 o 30 entrecots en un día", asegura.

Un menú por 15 euros

Pero no hace falta acudir a Cartal & Fénix para darse un homenaje de fin de semana. Una de sus grandes bazas es el menú del día, que cuesta 15 euros e incluye bebida, postre y café. También ofrecen la posibilidad de pedir medio menú por 12 euros.

Cada jornada preparan entre cinco y seis primeros y otros tantos segundos, con propuestas que cambian diariamente. Eso sí, siempre hay alguna opción elaborada a la brasa.

Para hacerse una idea de su variedad, entre los primeros platos de uno de sus menús se pueden encontrar fabada, fideuá boloñesa, sopa de pescado, ensalada alicantina, arroz tres delicias o coliflor con chorizo.

La oferta de segundos tampoco se queda corta: jamón asado, pollo al horno, choupa con arroz, escalopines a la pimienta, caldeirada de pescado, chuleta de cerdo a la brasa o codillo a la cerveza.

"Intentamos que el caldo gallego sea como el caldo gallego de toda la vida. Y si hacemos una fabada, que sea como la que hacía la abuela", explican sus responsables, que reivindican una cocina tradicional, elaborada con buenos productos y sin perder las recetas de siempre.

El resultado es un restaurante en el que coinciden trabajadores de la zona, transportistas, clientes habituales y familias que se acercan expresamente para comer.

Más allá de la carne

Aunque la parrilla es una de sus grandes protagonistas, la carta de Cartal & Fénix también reserva un espacio importante para los productos del mar.

Entre sus propuestas figuran el pulpo de la ría, el lomo de bacalao, el rape y la raya a la gallega, además de merluza, gambones al ajillo y otras elaboraciones que dependen de la disponibilidad del producto.

Uno de los platos que más sorprende a sus clientes es el calamar entero a la plancha, preparado con unos cortes en la superficie y acompañado de patatas. "Hay gente que viene expresamente por el calamar. Incluso nos preguntan cuándo lo vamos a tener porque quieren traer a sus amigos para que lo prueben", cuentan.

Para quienes buscan una comida más especial, el establecimiento dispone también de menús de 27,50, 35,50, 37 y 38,50 euros, con distintas combinaciones.

Por ejemplo, una de las opciones de 35,50 euros incluye gambas al ajillo, croca con patatas y chuleta de ternera. Otra, de 37 euros, combina zamburiñas, croca con patatas y entrecot.

Y para terminar, hay un postre que nunca falta: el flan de queso casero. "Hay clientes que vienen solo por el flan", aseguran. También preparan arroz con leche, que algunos comensales incluso se llevan a casa.

Abierto desde la madrugada

La historia de Cartal & Fénix comenzó en 2014, aunque la experiencia de sus propietarios en la hostelería viene de mucho antes.

Slavic lleva alrededor de 20 años dedicado al sector y anteriormente estuvo al frente de dos establecimientos en el barrio de Los Castros. De aquellos negocios surgió precisamente el nombre del actual restaurante.

Hoy, el equipo está formado por once personas, incluidos sus propietarios, que siguen implicados en el funcionamiento diario del local.

Su horario es otra de sus particularidades. Los lunes comienzan la jornada a las 2:30 de la madrugada y, durante el resto de la semana laboral, también abren desde muy temprano. El establecimiento permanece abierto todos los días y cierra a las 20:00 horas.

Por las mañanas, además de cafés y desayunos, triunfan las tostadas de pan de buen tamaño, una propuesta sencilla que también ha conseguido fidelizar a numerosos clientes.

Antes de la pandemia ofrecían cenas, pero decidieron dejar de hacerlo para organizar mejor el trabajo y los descansos del equipo. "Si abres hasta las doce de la noche, nunca terminas a las doce. Después hay que recoger, limpiar y dejarlo todo preparado para el día siguiente. No puedes estar aquí las 24 horas", explica Slavic.

Comidas para grupos

El restaurante también ofrece comida para llevar y la posibilidad de organizar celebraciones y comidas de grupo con reserva previa. Su amplio espacio y la facilidad para aparcar son dos de los aspectos que más valoran quienes eligen el establecimiento para reunirse.

De hecho, algunos grupos que anteriormente celebraban cenas han optado por trasladar sus encuentros a la hora de comer para poder seguir disfrutando de su cocina.