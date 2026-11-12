El restaurante de Carballo (A Coruña) que conquista a la Guía Michelin con su cocina de mercado: "El menú cambia constantemente"

Rocío Martínez, la cocinera del restaurante Pementa Rosa, en Carballo, reconocido con el distintivo Bib Gourmand de la Guía Michelin, empezó en la cocina por casualidad. “Era muy joven y necesitaba ganar dinero, pero no es que la cocina me interesase especialmente”, nos confiesa.

Eso sí, tenía buena mano. Y poco a poco fue adquiriendo experiencia hasta que aterrizó en el que por aquel entonces era uno de los mejores restaurantes de Carballo: La Estancia. “Allí fue donde me picó el gusanillo de la gastronomía de verdad y cuando decidí que era a lo que me quería dedicar”, recuerda.

El destino quiso que, años después de dejar de trabajar en La Estancia, paseando por esa misma calle, viese el cartel de «Se alquila» en el local. No lo dudó y se lanzó a por él. “Fueron momentos duros, de mucho vértigo. Era la primera vez que dirigía un negocio y los comienzos no fueron fáciles”.

Lo primero que hizo fue ofrecer un menú económico para quitarle al local la etiqueta de «restaurante caro» que arrastraba de su etapa anterior. A continuación, empezó a desarrollar su propuesta basada en el producto de temporada. Y, poco a poco, fue haciéndose un hueco en la oferta gastronómica de la zona.

En aquellos inicios, en el restaurante solo trabajaban mujeres, y así nació el nombre de Pementa Rosa.

Pavé de calabaza violín, pipas, pementa verde y pepinillo encurtido Jesús Sánchez

Menú degustación

En Pementa Rosa se puede comer a la carta o probar su menú degustación, compuesto por cinco platos salados, un prepostre y un postre.

“El menú cambia constantemente, cada día es diferente al anterior. Hay veces que incluso cambia de la comida a la cena si paso por la tarde por la lonja de Malpica a por pescado fresco”, nos explica Rocío. Una propuesta en constante evolución que busca siempre el producto más fresco de cada temporada.

“Siempre tenemos algún crudo en la carta”, nos cuenta mientras nos sirve una lubina curada en sal con una bilbaína de pasas y piñones. “Hoy es lubina, pero podría ser dorada, corvina, mero… Cualquier pescado que tenga un poco de grasa. Lo que pretendemos es aprovechar el pescado que nos ha sobrado del domingo curándolo en sal”.

Un plato que explica perfectamente la filosofía del restaurante: producto fresco, de proximidad y máximo aprovechamiento del género.

En una línea similar van las cantarelas con pataquiñas, cebollitas y huevo semicurado en soja, elaboradas con ingredientes que les llegan directamente de cultivos cercanos. “Un chico que trabaja con nosotros en la cocina tiene un huerto ecológico en A Laracha y nos cultiva productos prácticamente a la carta. Es una maravilla”, nos explica la cocinera.

En cuanto a los postres, Rocío es, según sus propias palabras, “una loca de los helados”. Adapta las recetas a la temperatura de su congelador, de aproximadamente –15 °C, buscando que los helados se mantengan estables y con una buena textura. Lo confirma Rubén García, el marido de Rocío: “Hay veces que se aprecia más la calidad de la fruta en un helado que comiéndola directamente. Recuerdo el primer helado de mandarina que hicimos, con unas mandarinas compradas en una feria, seguramente a una señora que tenía su propio árbol en casa. El resultado fue espectacular”.

Rubén, además de encargarse de la sala, es el sumiller del restaurante. “Tenemos una base gallega. Intento tener algo representativo de todas las zonas, incluyendo las IGP gallegas, pequeñas bodegas… Como cambiamos de carta prácticamente a diario, jugamos también con los vinos. Cada semana metemos algún juguete”, asegura.

Rubén no es partidario de acompañar cada plato con un vino distinto. Considera que un exceso de referencias impide disfrutar de cada copa con tranquilidad. Habitualmente propone tres vinos, que pueden ser un espumoso, un blanco y un tinto, aunque siempre adaptándose a los gustos del cliente.

Rocío y Rubén viven cada día la dificultad de mantener un restaurante de este tipo en Carballo, una zona con poca afluencia turística y donde cuesta atraer clientela entre semana.

Esta irregularidad hace difícil organizar las compras, los horarios y la producción, pero ellos no bajan los brazos y siguen ofreciendo una cocina de altísima calidad, fresca, estimulante y fina, que bien merece una visita.