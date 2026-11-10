Gastón Acurio será uno de los grandes protagonistas del Galicia Fórum Gastronómico 2027 en A Coruña

El chef peruano Gastón Acurio será uno de los grandes atractivos del próximo Galicia Fórum Gastronómico, que regresará a A Coruña del 4 al 6 de abril de 2027. El cocinero, considerado una de las figuras más influyentes de la gastronomía internacional y uno de los principales responsables de la expansión de la cocina peruana por todo el mundo, encabezará el cartel de profesionales de esta nueva edición, que tendrá lugar en ExpoCoruña.

La organización ha confirmado este martes la participación de Acurio, que se incorporará a un programa que reunirá a destacados representantes del panorama culinario actual. Su presencia supone uno de los principales reclamos de una cita que volverá a convertir la ciudad herculina en punto de encuentro para cocineros, productores, distribuidores y empresas vinculadas al sector de la alimentación y la hostelería.

La trayectoria del chef peruano está estrechamente ligada a la transformación y difusión internacional de la cocina de su país. En 1994 abrió junto a Astrid Gutsche el restaurante Astrid & Gastón, en Lima, un proyecto que inicialmente apostaba por la gastronomía francesa, pero que fue incorporando progresivamente ingredientes, recetas y técnicas tradicionales de Perú. Esta evolución contribuyó a situar la cocina peruana en el mapa gastronómico internacional y a reivindicar el valor de sus productos y de su identidad culinaria.

Además de su trabajo en los fogones, Acurio ha desarrollado una importante faceta divulgativa. A través del programa de televisión 'Aventura Culinaria' recorrió diferentes regiones peruanas para acercar al público sus especialidades, productos autóctonos y tradiciones gastronómicas. También ha promovido iniciativas destinadas a estrechar la relación entre cocineros y productores y a reforzar el reconocimiento de la gastronomía de su país.

Su actividad editorial tendrá también un nuevo capítulo este mes de noviembre, con la publicación de '¡Viva la papa!', un libro dedicado a uno de los ingredientes esenciales de la cocina peruana. La obra recopilará más de 300 recetas en torno a este producto, cuya importancia histórica y culinaria trasciende las fronteras del país sudamericano.

Las cocinas de ultramar

La edición de 2027 tendrá como eje temático las 'Cocinas de Ultramar', una propuesta que busca explorar los intercambios gastronómicos entre Galicia, los territorios de ultramar y otros espacios del Atlántico. El encuentro abordará cómo los viajes y las relaciones entre ambas orillas favorecieron la circulación de alimentos, sabores, técnicas y conocimientos que terminaron dejando su huella en la gastronomía gallega.

La temática permitirá analizar una relación culinaria que sigue presente en numerosos productos y elaboraciones tradicionales. La organización plantea así un recorrido por las influencias que llegaron desde otros territorios y que, con el paso del tiempo, se incorporaron a la identidad gastronómica de Galicia.

Nueve espacios gastronómicos

El recinto de ExpoCoruña contará con nueve espacios diferenciados para distribuir las actividades del Fórum. El Auditorio será el escenario principal de las intervenciones de grandes nombres de la gastronomía, mientras que el Taller volverá a acoger demostraciones culinarias en directo en las que los asistentes podrán degustar los platos preparados por los profesionales participantes.

Por su parte, el Ágora estará dedicado a los debates y encuentros sobre los principales desafíos del sector, además de servir como escenario para presentaciones de productos, novedades y actividades organizadas por las empresas expositoras.

El programa reservará también zonas específicas para diferentes ámbitos de la gastronomía. Wine Circus estará dedicado al mundo del vino; Cocktail Bar Fórum, a la coctelería; Cheese Fórum, a los quesos, y Coffee Fórum, al café de especialidad. A estos espacios se sumarán el Mercado KM.0, que reunirá a pequeños productores gallegos del medio rural, el mar y la artesanía alimentaria, y Cook Trends, donde los colectivos de cocina de Galicia mostrarán sus propuestas.

Encuentros comerciales

Más allá de las actividades culinarias, el Galicia Fórum Gastronómico volverá a contar con una amplia zona expositiva en la que tendrán presencia empresas alimentarias, distribuidores y marcas vinculadas a los sectores foodservice y Horeca. El espacio está concebido para facilitar el contacto entre las compañías participantes y los profesionales de la restauración y la distribución, así como para generar oportunidades de negocio y nuevas colaboraciones.

La programación incluirá además una nueva misión comercial con reuniones concertadas entre los expositores y potenciales compradores, importadores y prescriptores tanto nacionales como internacionales. La contratación de espacios para las empresas interesadas en participar continúa abierta de cara a una edición que volverá a reunir en A Coruña a distintos agentes de la gastronomía y la industria alimentaria.