La centolla regresa a los mercados de A Coruña: "La calidad es espectacular, pero todavía hay poca"

La centolla ya está de vuelta en los mercados de A Coruña. Tras levantarse este lunes la veda, los primeros ejemplares de la temporada han llegado a los puestos de la plaza de Lugo, donde los comerciantes coinciden en destacar su excelente calidad, aunque las capturas iniciales han sido más escasas de lo esperado. Los precios se sitúan entre los 25 y los 35 euros el kilo, con la vista puesta en las próximas semanas y en la campaña de Navidad.

En el puesto número 15, Gonzalo, de Mariscos Abad, reconoce que el inicio de la temporada no ha cumplido las expectativas en cuanto a cantidad. "Contábamos con que iba a haber mucha más centolla de la que hay. Nos decían que iba a haber mucha y al final resulta que hubo muy poquita", explica a Quincemil.

Esta escasez se ha reflejado en los precios de las primeras subastas. Según detalla el comerciante, en O Grove la centolla llegó a los 31 euros el kilo, mientras que en A Coruña la primera partida alcanzó los 28 euros. "Un poquito más barata que en O Grove, pero tampoco hay mucha diferencia", señala.

En su establecimiento, el precio de venta se sitúa en los 35 euros el kilo, aunque en el conjunto del mercado pueden encontrarse ejemplares desde los 25 euros.

A la espera de más capturas

Pese a este arranque con poca cantidad, Gonzalo confía en que la situación mejore a medida que avance la semana. "No sabemos si es que los barcos todavía están empezando a faenar y buscando dónde está la centolla. Yo cuento con que, de cara al viernes o sábado, entre más cantidad", apunta.

El estado del mar también podría influir en las próximas capturas. Según explica, las previsiones de mal tiempo podrían favorecer su aparición. "Ayer estuvo muy tranquilo el mar. Cuando se mueve, sale la centolla", comenta.

En cualquier caso, considera que todavía es pronto para hacer balance. Lo que sí le preocupa es que se repita la situación del año pasado, cuando los elevados precios dificultaron las ventas. "Si sigue así la cosa, va a ser como el año pasado, que fue muy cara y fue una temporada mala de centolla en cuanto a ventas por el precio", advierte.

"La calidad es espectacular"

Si hay algo en lo que coinciden los vendedores de la plaza de Lugo es en la calidad de los primeros ejemplares. "La que compramos es muy buena, muy buena. Yo creo que cada año la centolla es mejor. Había años que no valía para comer, pero lo de este año es espectacular", asegura Gonzalo, aunque reconoce que todavía deben comprobar cómo responde el producto una vez cocinado y abierto.

Una valoración que comparte María Eugenia Merino, del puesto número 105, que también destaca el buen estado del marisco que ha llegado al mercado. "Hoy es el primer día y ya hay centolla muy, muy buena. De cara a Nochebuena va a haber centolla muy rica", afirma.

En cuanto al precio, María Eugenia considera que los ejemplares de mayor calidad justifican su coste. "La centolla buena está entre los 28, 30 o 35 euros. La buena hay que pagarla", sostiene.

La placera recomienda aprovechar las primeras semanas de la campaña, ya que prevé que los precios aumenten a medida que se acerquen las fiestas. "Que la gente aproveche ahora, porque después suben", aconseja.

En su caso, asegura que selecciona únicamente ejemplares de calidad. "La centolla que compré es buenísima. De 25 euros para arriba. Si es más barata, yo en mi puesto no la quiero", explica.

Cientos de encargos navideños

Aunque todavía faltan varias semanas para Navidad, muchos coruñeses ya están pendientes de la llegada de la centolla para comprarla con antelación y congelarla hasta las celebraciones.

En Mariscos Abad, Gonzalo asegura que tiene entre 300 y 400 clientes esperando para adquirir este marisco de cara a las fiestas. "Tenemos muchísimos clientes en espera para comprarla y congelarla para Navidad", señala.

Sin embargo, el comerciante prefiere recomendarles que aguarden hasta finales de noviembre. Su objetivo es comprobar primero cómo está saliendo la centolla y evitar que pase demasiado tiempo congelada. "Cuanto más tiempo le ganes a la centolla, mejor. Primero vemos cómo está saliendo, escuchamos a los primeros compradores y la probamos nosotros también", explica.

De esta manera, espera disponer de una valoración más precisa de la calidad durante la próxima semana y poder aconsejar a sus clientes si es buen momento para comprar o si conviene esperar unos días más.

En el puesto de María Eugenia también han comenzado a llegar los primeros encargos, aunque la comerciante espera que aumenten notablemente en los próximos días. "Tengo unos poquitos encargos, pero esto en unos días se multiplica. La gente va poco a poco", asegura.