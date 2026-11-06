Trabajar en la hostelería de A Coruña ya no es lo que era: "Libramos tres días a la semana y nos regalan cinco de vacaciones"

Todo el mundo sabe que A Coruña es uno de los sitios donde mejor se come de España. Eso es indiscutible. Pero ha costado años reconocer el trabajo de quienes lo hacen posible. Y es que la hostelería siempre ha tenido la fama de ser uno de los sectores más castigados: turnos de 14 horas, sueldos muy bajos y mucha, pero mucha, carga de trabajo. Eso, sin contar lo que a veces toca soportar trabajando cara al público.

Cuántas veces habremos escuchado a alguien decir la típica frase de: "Sabes cuándo entras, pero no cuándo sales" o la de "el cliente siempre tiene la razón". "Eso, seguramente, lo haya dicho un cliente", ríe Antón Dans, camarero de toda la vida que ha pasado por todos los sitios habidos y por haber: desde el sector hotelero hasta el mundo de la noche y, ahora, por fin, un trabajo en el que puede disfrutar de ciertos privilegios.

Y es que, mientras todavía hay empleos en los que cuesta encontrar unas condiciones medianamente decentes, parece que el sector de la hostelería empieza a recibir por fin el reconocimiento que merece y a recompensar a sus trabajadores por todo el esfuerzo dedicado durante tantas horas de servicio.

Es el caso, por ejemplo, del restaurante El Cotarro, en Santa Cruz (Oleiros). Sus empleados libran tres días a la semana, cobran por encima del convenio, cumplen con su horario e incluso disfrutan de cinco días de vacaciones extra al año para irse todo el equipo junto.

No fue fácil llegar hasta este punto. "Tuvimos que echar horas", explica Fabián, uno de los socios del negocio, que durante años también fue empleado. En abril de este año asumió la gerencia y, cómo no, quiso mantener las buenas condiciones que ya tenían los trabajadores con el anterior gerente. "Yo cuando entré en 2021 ya librábamos dos días a la semana. Luego nos subieron a dos y medio y ahora, con Fabián, a tres", cuenta Olaya, una de las empleadas.

La camarera empezó a trabajar en hostelería con 17 años y ahora tiene 29. En esos doce años sobrevivió a la "hostelería antigua", como ella la llama. "Lo típico: trabajar 14 horas al día, librar solo un día a la semana —o ni eso— y perderte los veranos sin vacaciones", recuerda. Y eso sin hablar de los sueldos: "900 euros".

El equipo de El Cotarro Cedida

Optó por hacerse autónoma, pero la aventura no cuajó. Justo llegó el covid y se lo llevó todo por delante. Fue entonces, en 2021, cuando encontró El Cotarro, donde todavía trabajaba el anterior dueño. Otro mundo. Mientras que la pandemia fue el destino final para muchos negocios, a ellos les ayudó a mantenerse su gran terraza. Y es que el éxito también permite ofrecer ciertas condiciones a los empleados. "Tuvimos bastante trabajo, pero nos lo recompensaron", explica Olaya.

No tuvieron que esperar a que se firmase el nuevo convenio de hostelería, que contempla subidas salariales para los próximos años, porque ya cobraban por encima de lo establecido. "Nosotros hacemos 37,5 horas semanales, pero si un día podemos irnos antes, lo hacemos", añade.

En El Cotarro trabajan con dos turnos de comidas y cenas, y de ahí no pasan. No les hace falta más. Y es que la avaricia no siempre es buena. "Si nos viene una mesa a última hora para cenar, no se la damos", explica Fabián. Sabe que eso supondría que los empleados tuviesen que quedarse más tiempo y no tienen por qué hacerlo.

El dichoso turno partido

El único 'pero' de El Cotarro es el turno partido. "Pero qué le vamos a hacer, así es la hostelería", responde Olaya. En eso coincide Antón Dans, que, a sus 41 años y con una larga trayectoria en el sector, se atreve a decir que, si pudiera quitar algo de este trabajo, serían precisamente los turnos partidos. "Es difícil, porque a muchos no les compensa tener abierto el restaurante entre turno y turno, pero es lo peor", comenta.

En su caso, se considera "un afortunado". "Entrar a las 8:00 y salir a las 16:00 es un lujo en hostelería", cuenta. Y eso sin contar que también libra los fines de semana y los festivos. Trabaja en la cafetería del Rectorado de A Coruña, donde José tomó el relevo después de pasar 30 años trabajando en El Club Financiero. Allí, según cuenta, también tenía un horario muy bueno y eso fue precisamente lo que quiso ofrecer a sus trabajadores.

"Cuando me dijeron las condiciones dije: 'Yo de aquí no me muevo'" Antón Dans, camarero

Además, tienen la suerte de disfrutar de 15 días de vacaciones en agosto y otros 15 en Navidad. Es decir, se saltan dos de las épocas más duras del año para la hostelería. Son una excepción dentro de la excepción, ya que estas condiciones solo pueden permitírselas negocios como este, más vinculados al ámbito de la enseñanza. Y es que, aunque el curso escolar no dura todo el año, en el Rectorado trabajan los doce meses. Aun así, tienen la suerte de poder adaptar sus horarios a ese calendario.

Así que, cuando se lo plantearon a Antón, no pudo decir que no. "Yo venía de trabajar en varios sitios. Al fin y al cabo, en este mundillo es raro permanecer mucho tiempo en un mismo sitio", cuenta. Pasó por hoteles, discotecas, restaurantes y bares, hasta que con 25 años llegó a la cafetería del Rectorado. "Cuando me dijeron las condiciones dije: 'Yo de aquí no me muevo'", ríe.

Equipo de la Cafetería del Rectorado de la Universidad de A Coruña Quincemil

Y es que, con una hija, poder librar los fines de semana y los festivos es todo un privilegio. También poder salir a las 17:00 para ir a buscarla al colegio.

Aunque considera que él tiene mucha suerte, sí cree que "la hostelería ya no es la misma que hace 20 años". A él le gusta trabajar cara al público, pero reconoce que no siempre es fácil. Aun así, asegura que "la gente ya no es como antes". "Te respetan", dice. Y es que son muchos los profesionales que luchan cada día para que se reconozca su labor.

Por eso mismo, Antón cree también que cada vez son menos los jóvenes que quieren trabajar en el sector. "Es normal", asegura. Y es que, por desgracia, todavía arrastra la fama de ser un trabajo muy castigado.

Un nuevo convenio

Poco a poco el sector ha ido luchando porque se les reconozca el trabajo. Y el resultado puede verse en el último convenio firmado por el sector de la hostelería de A Coruña. Gracias a ello, esa mejora no depende solo de la voluntad de cada establecimiento. El nuevo convenio provincial de hostelería también introduce avances para los trabajadores, con subidas salariales del 3% en 2026, del 3,5% en 2027, del 3% en 2028 y del 3,25% en 2029.

Además, contempla un pago extraordinario de 500 euros y un plus de transporte de 30 euros al mes. Medidas que buscan mejorar unas condiciones laborales que, como muestran los testimonios de Olaya y Antón, dejan atrás el normalizar esas jornadas interminables, sin librar y por sueldos irrisorios. Porque se acabó el no saber la hora de salida. Ahora, sabes cuando entras, pero también cuando sales.