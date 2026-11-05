El Alcume de A Coruña crece: duplica su espacio y recupera el chateo sin dejar de lado la parrilla

El Alcume de A Coruña comienza una nueva etapa. Después de 27 años detrás de sus brasas, este negocio familiar da un paso más y amplía sus instalaciones con el local contiguo, el que durante años ocupó el histórico Azafranes San Bernardino. Una expansión que responde a algo que ya venían notando desde hace tiempo: la demanda de los clientes se les quedaba pequeña.

"Siempre tuvimos en mente ampliar, ya que la demanda nos lo pedía un poquito, sobre todo los fines de semana. Siempre tenemos mucha gente en espera", explica Lucas Álvarez, hijo de Fernando, fundador del establecimiento. Lo que en un principio iba a ser un pequeño comedor en la parte trasera del bajo terminó convirtiéndose en una ampliación mucho mayor. Tanto, que el nuevo espacio es incluso algo más grande que el local original.

Ambos establecimientos están ahora conectados por dentro mediante dos puertas, una en la entrada y otra hacia el comedor. Así, el Alcume mantiene su espacio de siempre, pero suma nuevas posibilidades al otro lado de la pared. Y no se trata únicamente de colocar más mesas: la ampliación se ha dividido en dos ambientes con propuestas diferentes.

La parte delantera tendrá una zona de barra, con mesas altas, pensada para recuperar ese chateo de siempre: acercarse a tomar un vino, una caña o algún pincho sin necesidad de sentarse a comer o cenar. También servirá como zona de espera durante los fines de semana, cuando el restaurante suele tener más movimiento. Lucas, especialmente interesado en el mundo del vino, se encargará de ir renovando la selección con diferentes referencias de distintas denominaciones de origen.

Pero si algo no cambia es lo que sale de sus brasas. La especialidad está clara: las carnes a la parrilla, con producto que buscan siempre que sea posible entre productores locales de Galicia. Chuletones, churrasco y parrilladas mixtas con chorizo y pollo seguirán siendo algunos de los platos más habituales de la clientela, con la misma apuesta por una buena relación calidad-precio.

Además, han añadido un pequeño anexo de parrilla para poder responder al aumento de comandas. "Es un complemento para todo lo nuevo que se viene, porque va a ser más carga de trabajo", cuenta Lucas.

Y ese crecimiento también se notará en el equipo, que pasará de unos nueve trabajadores fijos, más los extras de los findes, a unos 16 o 17 entre cocina y sala.

Fernando Álvarez, fundador de El Alcume, a la izquierda, junto a su hijo Lucas Álvarez Quincemil

Inauguración el viernes

Detrás de esta nueva etapa sigue estando la misma familia que puso en marcha el negocio en 1999. Fernando abrió el Alcume y, casi tres décadas después, la segunda generación ha tomado más protagonismo en el día a día. Lucas, de 24 años, está ahora al frente del trabajo cotidiano, aunque las decisiones se siguen tomando en familia.

La nueva zona abrirá sus puertas este viernes a partir de las 20:00 horas, con una pequeña celebración para brindar con los clientes, en la que habrá vinos, cañas y pinchos. Quienes quieran acercarse también podrán reservar mesa a través de la página web del restaurante. Otra de las novedades que antes no se podía.

El Alcume crece, gana espacio y abre una nueva puerta al chateo, pero sin perder aquello que lo ha acompañado desde el principio: la parrilla, el producto y una clientela que, después de tantos años, sigue llenando sus mesas.