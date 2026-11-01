Oleiros (A Coruña) celebra su tradicional Feira do Mel con venta de productos y actividades

La cita, que alcanza su XXXVI edición, se celebrará el domingo 8 de noviembre en la pista polideportiva de Perillo, donde se podrán comprar productos derivados de la miel y disfrutar de varias actuaciones musicales.

Oleiros volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la miel. El municipio celebrará el próximo domingo 8 de noviembre la XXXVI edición de su Feira do Mel, una cita que reunirá a 45 apicultores gallegos dispuestos a mostrar y vender sus productos.

La feria tendrá lugar bajo la cubierta de la pista polideportiva de Perillo, situada en la avenida de la II República, y podrá visitarse entre las 10:00 y las 15:00 horas. Durante toda la mañana, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la variedad de productos que ofrece el sector apícola, desde la miel más tradicional hasta otros alimentos y artículos elaborados a partir de ella.

La oferta irá más allá de los productos gastronómicos. También habrá artículos de belleza y cuidado corporal relacionados con la miel, por lo que los visitantes podrán descubrir diferentes formas de aprovechar este producto.

La jornada contará, además, con música en directo. A las 12:00 horas actuará el grupo de gaitas y cantareiras de Semente Nova de Perillo, mientras que a las 13:00 horas será el turno de la Banda Municipal del Concello de Oleiros.

Con esta convocatoria, considerada única en Galicia, el Ayuntamiento busca dar visibilidad y apoyar al sector apícola, que atraviesa diferentes dificultades. Entre ellas, la competencia derivada de la globalización, los cambios en los hábitos alimentarios y la amenaza de la avispa velutina, que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales problemas para los apicultores.