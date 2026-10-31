Donde comer en A Coruña según Xurxo Souto, miembro de Os Diplomáticos de Monte Alto

A Coruña también se puede descubrir a través de sus bares y restaurantes. Xurxo Souto, músico de Os Diplomáticos de Monte Alto, conoce bien esa tradición y tiene sus propios lugares imprescindibles para disfrutar de la hostelería coruñesa. Sus recomendaciones recorren diferentes momentos del día, desde el café de la mañana hasta las copas de la noche, con paradas en las que la gastronomía convive con la memoria musical, las costumbres populares y los encuentros entre amigos.

Su itinerario incluye el café Marfil, las tabernas en las que todavía se puede tomar el vino de la casa, un restaurante especializado en caldeiradas, un local mítico de bocadillos y espacios en los que la música y la actividad cultural forman parte de la experiencia. Estas son sus propuestas, organizadas según el momento del día.

Dónde desayunar

Imagen de la fachada tras la reapertura. Quincemil.

Para empezar la mañana, Xurxo Souto recomienda el café Marfil, en la plaza de San Andrés, un establecimiento que define como un bar de músicos y un lugar cargado de recuerdos. En las proximidades estuvieron otros locales frecuentados por profesionales de la música, como La Terciada de Oro y La Terciada de Plata, donde se reunían músicos y representantes de orquestas para contratar actuaciones.

Por allí pasaban personas procedentes de diferentes localidades para buscar formaciones coruñesas como Los Trovadores, Os Satélites o la Orquesta Finisterre. Souto recuerda las historias y anécdotas que surgían en torno a aquellas reuniones y destaca el valor de un establecimiento que le permite conectar con la memoria musical de la ciudad. Para él, tomar un café allí es también una manera de acercarse a la historia de la Pescadería y a la identidad coruñesa.

Donde tomar unas tazas

Bar Sanin, en A Coruña. Quincemil.

Para Souto, una salida por A Coruña no se entiende sin la tradición de ir a tomar unos vinos antes de comer. El músico recuerda la relación histórica entre el Ribeiro y la ciudad, cuando muchas personas de la comarca acudían a la costa para vender su vino, especialmente a los marineros. De esa conexión surgieron tabernas que conservaron los nombres y las costumbres asociados a esa tradición.

Entre los establecimientos destaca O Sanín, en la calle del Orzán, que considera una taberna resistente por seguir ofreciendo el vino de la casa. Souto valora especialmente la posibilidad de tomar allí vino turbio y recuerda una costumbre que le parece muy especial: que los clientes habituales puedan tener una taza con su propio nombre.

Dónde comer

Decoración de Gatopeixe. Quincemil.

Después de tomar unos vinos, la recomendación de Souto para comer es O Rueiro, en la calle Miguel Servet. El músico destaca el carácter familiar del restaurante, ligado a unos fundadores procedentes de Noia, y su apuesta por la cocina tradicional. Entre las elaboraciones que menciona está la caldeirada de abadejo, un plato que le sirve para reivindicar la palabra y la tradición gastronómica gallegas.

Muy cerca, Souto también recomienda Gatopeixe, en la calle del Tren, como alternativa para quienes quieran probar una propuesta diferente. En su selección, ambos establecimientos representan la importancia de conservar una hostelería con personalidad propia, en la que la cercanía y la identidad de los locales sigan teniendo un papel fundamental.

Dónde merendar

Fachada del Bar Rogelio. Quincemil.

Para merendar, el músico elige O Rogelio, en la calle de San Roque, un local conocido por sus bocadillos y por el ambiente familiar que se crea alrededor de las mesas. Souto destaca esa sensación de pertenencia que convierte el establecimiento en un punto de encuentro habitual para muchas personas. "Para min é un ritual ia alí", explica.

Su relación con el local también está ligada a la música y a las noches de actuaciones en la sala Mardi Gras, en la calle de la Torre. Después de las pruebas de sonido, recuerda, era habitual acercarse a O Rogelio para comer un bocadillo antes de continuar con la noche. Por eso, su recomendación no se limita a la comida: también reivindica un espacio que forma parte de los recuerdos compartidos de músicos y amigos.

Dónde cenar

Mari Ventureira cocinera del mesón A Tixola de A Coruña. Quincemil.

Para la cena, Souto cambia de registro y apuesta por La Favola, en la avenida de Finisterre. El músico destaca sus pizzas y su pasta, que considera entre las mejores de la ciudad. Su elección demuestra que el recorrido no se limita a las tabernas tradicionales ni a la cocina gallega, sino que también hay espacio para propuestas de otras tradiciones gastronómicas.

La recomendación es para quienes quieran terminar el día con una pizza o un plato de pasta en un establecimiento que Souto destaca por su oferta. Es la parada más alejada de las caldeiradas y de los vinos de la casa, pero encaja en un recorrido en el que lo importante es disfrutar de la gastronomía coruñesa a través de locales con personalidad.

Tampoco se olvida de un local clásico como A Tixola.

Dónde copear

Interior de A Cova Céltica. Quincemil.

A Cova Céltica: Rúa Orzán, 82, 15003 A Coruña

Para tomar una copa, Xurxo Souto se queda con A Cova Céltica, un establecimiento que destaca tanto por su ambiente como por la implicación cultural de sus responsables. El músico menciona a Pedro y Brais Maceiras como dos figuras de referencia. De Brais, gaitero y virtuoso del acordeón diatónico, destaca su actividad musical; de Pedro, su capacidad para ejercer de tabernero y, al mismo tiempo, contribuir a mantener viva la cultura de la zona.

Souto valora que el local impulse iniciativas para reivindicar la historia y las tradiciones de la ciudad. Frente a la proliferación de franquicias y establecimientos cada vez más parecidos entre sí, considera que lugares como A Cova Céltica ayudan a conservar una identidad propia y a mantener los bares como espacios de encuentro y actividad cultural.