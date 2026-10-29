El singular restaurante cerca de A Coruña que solo sirve menús y permite escoger entre 20 platos

“Comei, bebei… ¡e pagai!” era una de las frases que más escuchaban los parroquianos que acudían cada día a la taberna de Manuel Calvo, en Oleiros. “Lo decía tan a menudo que, cuando decidió dejar la taberna y abrir el restaurante, casi le obligaron a llamarlo así”, recuerda entre risas su hijo Manuel. Ahora es él quien está al mando de este mítico restaurante de Oleiros, fundado a principios de los años setenta.

Manuel Calvo y Justina Lameiro dejaron el restaurante en manos de sus hijos en 2004 y ellos le dieron un cambio de rumbo a aquel “mesón de toda la vida”. Hicieron una reforma en el local, modernizaron la carta y dieron un gran impulso a la bodega, que llegó a contar con más de 500 referencias. “Mi hermano, que falleció hace unos años, era un experto en vinos. Estudió Enología e incluso llegó a trabajar en la Casa Real”, recuerda Manuel.

También cambiaron el nombre y quitaron aquel característico “e pagai” para quedarse únicamente con “Comei, Bebei”.

Algunos platos del restaurante Jesús Sánchez

De la carta al menú

“Tras la pandemia, vimos que hubo un importante cambio de hábitos en los clientes y nos tuvimos que adaptar”, recuerda Manuel, que vio cómo los clientes pedían cada vez menos de carta y más de menú, a la vez que las noches iban perdiendo público. Fue entonces cuando tomó la decisión de transformar el restaurante, abrir únicamente a mediodía y trabajar solo mediante menús.

De lunes a viernes, el restaurante ofrece un menú del día que suele incluir seis primeros, seis segundos y dos postres. Entre los primeros siempre hay opciones saludables y frescas, como ensaladas, y entre los segundos nunca faltan una carne y dos platos de pescado fresco.

Hay algunas recetas especialmente famosas entre la clientela, como la milhoja de calabacín con queso de cabra y tomate a la albahaca. “Hacemos el calabacín a la plancha, vuelta y vuelta. Después preparamos el queso de cabra a la plancha. Lo vamos montando intercalando capas y añadiendo tomate con albahaca. Y, para acabarlo, una crema de vinagre balsámico”, nos explica Sonia, la cocinera del restaurante, que añade que “es un plato que gusta mucho, sobre todo al sector femenino”.

El precio del menú es de 12,50 euros, con bebida y postre o café incluidos.

Sala del restaurante Comei Bebei, en Oleiros Jesús Sánchez

Los fines de semana, el menú sube de nivel (y de cantidad) y se ofrecen unos veinte platos para escoger entre primeros, segundos y postres por veintidós euros con bebida y café. En el menú del fin de semana se conservan algunos de los platos que hacían los padres de Manuel hace más de 50 años, como la zorza, que preparan casera con patatas y huevo frito; las zamburiñas a la plancha, con un mojo tradicional y jamón; o un rico salpicón de rape con gambas.

“¿Mis platos favoritos?... Es difícil de decir. Quizás me quedaría con el pulpo que preparamos a la brasa, el salpicón y alguno de los arroces”, confiesa Manuel.

A base de reinventarse, Comei, Bebei sigue siendo un restaurante que, además de un nombre curioso y una variada oferta, continúa atrayendo cada día a un buen número de clientes que llegan para disfrutar de sus extensos menús.