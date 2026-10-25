La panadería cerca de A Coruña que sigue haciendo el pan como hace más de 100 años: “Usamos hasta la misma harina de entonces”

“La receta que hacemos es la misma que hacía mi bisabuela hace 100 años… Exactamente los mismos ingredientes. Usamos hasta la misma harina de entonces”, nos explica Alberto desde el interior de su despacho de pan en Arteixo. Él representa la cuarta generación al frente de la panadería Carracedo, todo un clásico del pan en el área metropolitana de A Coruña.

Corría el año 1925 cuando la bisabuela de Alberto decidió, para ganarse la vida, empezar a hacer pan en su casa de Chamín, en la carretera de Caión. Lo elaboraba en un horno que Alberto todavía conserva en aquella vivienda donde empezó todo y que hoy es la residencia del panadero. El negocio comenzó a prosperar y la familia compró un caballo para repartir el pan por las aldeas vecinas. Aquel fue el origen de una panadería que, con el paso de los años, se ha convertido en todo un clásico.

Tras pasar por varias generaciones de la familia, ahora el negocio está en manos de Alberto y su hermana. “Yo he crecido en la panadería, he pasado aquí toda mi infancia. Muchas noches, cuando no había colegio, me quedaba con mis padres haciendo pan y, por no subir a la habitación, que la teníamos arriba, me quedaba dormido sobre los sacos de harina”, recuerda Alberto, que tomó el relevo de sus padres de una forma natural.

Hace un año cambiaron la antigua panadería de Chamín por dos despachos de pan en Arteixo: su hermana se encarga del que está en el centro del pueblo y Alberto, del situado a la salida hacia A Coruña, en la avenida Alcalde Manuel Platas Varela. “El cambio fue difícil… Imagínate. Después de cien años en los que mi familia ha estado trabajando en un mismo lugar, cambiarse a otro fue duro”, confiesa Alberto.

La receta de este pan sigue intacta 100 años después Jesús Sánchez

En este nuevo local hay más espacio para trabajar y, aunque la transición no fue sencilla, en pocos meses ya estaban totalmente adaptados. También para satisfacción de sus vecinos, que han visto cómo una panadería de máxima calidad se instalaba en su calle. “Ya hacíamos reparto de pan por la zona, pero, claro, tener aquí el despacho y que se pueda comprar el pan en cualquier momento no es lo mismo. Y los clientes están encantados”.

Una bolla con más de 100 años de historia y nueve variedades de empanadas

En la panadería Carracedo se elaboran diferentes tipos de pan: pan gallego, pan de moño, chapata, bolla, pan bajo, barra artesana, integral, sin sal, pan de centeno, pan de espelta, brioche o molletes, entre otros. Precisamente con estos últimos, elaborados con masa de pan, participaron en el Campeonato de Tapas de A Coruña, donde consiguieron un tercer puesto. Pero la bolla tradicional es el gran clásico de la casa, la que mantiene intacta aquella receta centenaria.

Y las empanadas, otro de los imprescindibles de la panadería, que elaboran en nueve variedades, entre ellas carne, bacalao, bacalao con pasas, pollo con champiñones, zamburiñas o pulpo. “La bolla y las empanadas son mis favoritas”, confiesa Alberto.

Una fotografía de Alberto de niño en la panadería Jesús Sánchez

Sobre el futuro de la panadería, Alberto tiene claro que no va a presionar a su hija para que continúe con el negocio familiar. “Mi hija es muy pequeña y no tiene pinta de que vaya a querer quedarse con esto… Pero, además, yo no voy a insistirle. Es un negocio muy sacrificado. Se trabaja todos los días del año, con jornadas muy largas, desde las tres o las cuatro de la madrugada…”, nos explica.

Por lo tanto, salvo que haya un giro de guion de última hora, la receta de este pan centenario podría desaparecer cuando Alberto y su hermana dejen la panadería. Mientras tanto, solo queda disfrutar de su famosa bolla durante muchos años más, esperemos.