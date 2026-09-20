Los vinos de Betanzos están de moda: el renacer de una histórica comarca vinícola gallega

Cuando se habla de vino gallego, lo habitual es que aparezcan nombres como Rías Baixas, Ribeiro o Ribeira Sacra. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el interés por una zona mucho más pequeña y menos conocida, ubicada en la comarca de A Coruña: hablamos de Betanzos. Sus bodegas llevan años haciendo las cosas bien, recuperando variedades y elaborando vinos frescos, ligeros y diferentes, capaces de llamar la atención de la industria vitivinícola y hacerse un hueco en el exigente mercado del vino.

La historia del vino en Betanzos no es reciente. El cultivo de la vid en esta comarca está documentado desde el siglo VIII. Ya durante la Edad Media el vino tuvo una enrome importancia económica y llegó a estar regulado por las ordenanzas municipales. La vendimia, la elaboración y la venta de vino en las tabernas formaban parte de la actividad cotidiana de la ciudad, era parte fundamental de la cultura de los betanceiros.

Durante siglos, las laderas de los ríos Mendo y Mandeo estuvieron cubiertas de viñedos. Todo cambió a finales del siglo XIX con la llegada de la filoxera, una terrible plaga que destruyó buena parte de las cepas europeas. Después se plantaron variedades más productivas, con la única intención de producir vino, sin mirar la calidad ni la tradición del terreno y en demasiadas ocasiones eran cepas no adecuadas para el clima de la zona. El resultado fue, en muchos casos, vinos con poco grado alcohólico y demasiada acidez. De ahí procede parte de la mala fama que acompañó durante años al vino de Betanzos. Pero eso forma parte del pasado.

La recuperación de las variedades tradicionales

El cambio comenzó con la recuperación de las uvas históricas de la comarca y la mejora del trabajo en los viñedos. Un hito en esta recuperación se dio en el año 2000, cuando fue reconocida la Indicación Geográfica Protegida Viño da Terra de Betanzos, que protege los vinos elaborados en municipios como Betanzos, Bergondo, Coirós, Miño y Paderne, además de determinadas zonas de Abegondo, Oza-Cesuras y Sada.

Entre las variedades blancas permitidas se encuentran godello, palomino y dos uvas especialmente relacionadas con la zona: branco lexítimo y agudelo. La primera, conocida también como albarín blanco, produce vinos muy aromáticos, con notas de fruta y flores, buena acidez y capacidad para evolucionar en botella. Un perfil de vino muy gastronómico que encaja bien en restaurantes de alta cocina. La agudelo, identificada genéticamente como chenin blanc, suele ofrecer menos acidez, más volumen en boca y también una buena capacidad de guarda.

En los vinos tintos se utilizan variedades como mencía, brancellao, merenzao, gran negro y garnacha tintorera. Su producción es menor y, actualmente, los blancos son los que mejor representan el nuevo momento del vino de Betanzos.

Vinos de Betanzos Cedida

¿Cómo son los vinos de Betanzos?

Los vinos de Betanzos tienen una graduación alcohólica moderada y una acidez marcada debido al clima atlántico y a la lenta maduración de la uva. Los blancos son frescos, ligeros y aromáticos, con notas de frutas y flores. Los tintos son suaves, con aromas a frutos del bosque y taninos ligeros. Son vinos fáciles de beber y perfectos para acompañar pescados, mariscos, tortillas y quesos suaves.

Aunque su producción todavía es pequeña, los vinos de Betanzos están ganando reconocimiento por sus variedades poco habituales y su perfil diferente. Más que una nueva moda, representan la recuperación de una comarca que lleva siglos elaborando vino.