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La feria de la cerveza con más de 12 marcas artesanas que llega al centro de A Coruña a partir del 10 de septiembre
Entre el 10 y el 13 de septiembre tendrá lugar la Feira de Cervexa e Foodtrucks en los jardines de Méndez Núñez
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Por si a los coruñeses no les fuera suficiente con la gran cantidad de fiestas que se celebraron en la ciudad durante los meses de julio y agosto, septiembre todavía llega acompañado de varias celebraciones en diferentes barrios de A Coruña, así como de algunas propuestas diferentes en pleno centro de la ciudad.
El próximo 10 de septiembre comienza la Feira da Cervexa e Foodtrucks en los jardines de Méndez Núñez. La cita se prolongará hasta el domingo 13, por lo que los coruñeses podrán disfrutar de todo un fin de semana en el que la cerveza, la gastronomía y la música serán las grandes protagonistas.
Así será la feria de la cerveza en A Coruña
La Feria de la Cerveza tendrá lugar los días 10, 11, 12 y 13 en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña. La organiza "La ruta del Lúpulo S.L." con la colaboración del propio concello, quienes se han encargado de crear un fin de semana en el que no faltará la cerveza, la comida, la música en directo y los talleres infantiles gratuitos.
Durante las cuatro jornadas se podrán degustar más de 12 marcas de cerveza diferentes, con opciones sin gluten. Entre estas habrá cervezas de diferentes puntos de Galicia, además de marcas europeas y españolas.
Esta es la lista de las cervezas participantes en esta edición: Lupia, Toys Brew Co., Esmorga, Bacterio, Brugse Zot, Tenta, Nós, Straffe Hendrick, O'Haras, Erdinger, Brewdog, Atlántica y Solpor.
Pero no todo va a ser beber, sino que también habrá diferentes foodtrucks con los que poder acompañar esta bebida. Las opciones serán variadas, con el objetivo de que toda la familia pueda disfrutar de este evento, al que también se añaden conciertos y talleres infantiles gratuitos.
Las foodtrucks participantes son: Fat Food Burger (Burgers gourmet), D&D (comida venezolana), Baden Baden (salchichas alemanas), Mariachi (tex-mex) y Royal creps (dulce). Como ves, las opciones son muy distintas y variadas.
Todos los días habrá una actuación en directo, mientras que los talleres infantiles tendrán lugar entre el viernes y el domingo. Los hinchables serán gratuitos durante toda la fiesta.
Programación al completo "La ruta del lúpulo en A Coruña"
Jueves 10 de septiembre
- 19:00 horas: inauguración del festival
- 21:30 horas: actuación de DJ Fishman
- 00:00 horas: cierre del festival
Viernes 11 de septiembre
- 13:00 horas: apertura de la feria
- De 14:00 a 15:30 horas: "Sesión Beer-Mú"
- 19:30 horas: obradoiro infantil "crea a túa bolboreta"
- 22:00 horas: concierto de Doctor Snob
- 01:00 horas: cierre del festival
Sábado 12 de septiembre
- 13:00 horas: apertura de la feria
- De 14:00 a 15:30 horas: "Sesión Beer-Mú"
- 19:30 horas: obradoiro infantil "crea a túa chapa"
- 22:00 horas: concierto de Plan de fuga
- 01:00 horas: cierre del festival
Domingo 13 de septiembre
- 13:00 horas: apertura de la feria
- 17:30 horas: obradoiro de marcapáxinas
- 20:00 horas: actuación de Máxica
- 21:00 horas: concurso a la mejor etiqueta de la feria
- 21:00 horas: concurso a la mejor cerveza de la feria
- 21:00 horas: concurso al mejor foodtruck de la feria
- 21:15 horas: entrega de premios cerveceros
- 23:00 horas: clausura de la feria