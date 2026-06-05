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El pan de Carral (A Coruña) protagoniza una nueva ruta gastronómica con 13 locales participantes
La primera edición de Entre migas e tostas se celebrará este fin de semana con propuestas elaboradas por establecimientos de todo el municipio por cinco euros, bebida incluida
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El pan de Carral será el gran protagonista gastronómico de este fin de semana con la celebración de la primera edición de la ruta Entre migas e tostas, una iniciativa que reunirá a 13 establecimientos del municipio alrededor de uno de sus productos más emblemáticos.
La propuesta arrancará este sábado 6 de junio y continuará durante toda la jornada del domingo. Durante esos dos días, bares, cafeterías, restaurantes y vinotecas ofrecerán elaboraciones especiales en formato tosta, todas ellas hechas utilizando como base el tradicional pan de Carral.
La iniciativa busca poner en valor este pan a través de una experiencia gastronómica que permitirá recorrer diferentes locales y descubrir propuestas muy variadas, desde recetas inspiradas en la cocina tradicional hasta opciones con influencias internacionales.
Los locales participantes
- Casa Roel, con Tosta do meu país RD (domingo, de 18:00 a 22:00 horas).
- Bar A Parola, con Tosta do paraíso (sábado, de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas).
- As Táboas, con Tosta a toda brasa (sábado, de 11:00 a 14:00 horas).
- Bar O Tropezón, con Cantábrica e mediterránea (sábado y domingo, de 12:30 a 15:00 horas y de 19:30 a 22:00 horas).
- Terra, con Tosta á italiana (sábado y domingo, de 13:30 a 15:45 horas).
- Costa da Égoa, con Tosta de tartar de salmón (domingo, de 12:00 a 15:30 horas).
- Bar A Rotonda, con A tosta cremosa do puerto (sábado y domingo, de 11:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas).
- Café Bar O Piolindo, con Tosta carrillera (sábado, de 12:00 a 15:00 horas).
- Lume e Ferro, con Tosta Fume e Queixo (sábado, de 19:00 a 23:00 horas, y domingo, de 12:30 a 15:30 horas).
- Vinoteca Siglo XXI, con Tosta dos avós (sábado, de 12:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:30 horas, y domingo, de 12:30 a 15:00 horas).
- Lareiras, con Tosta do Norte (sábado y domingo, de 12:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas).
- Boca Grande, con A soleira (sábado, de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas, y domingo, de 13:00 a 15:00 horas).
- Casa Adolfo, con A tosta do piquillo (sábado y domingo, de 12:00 a 15:00 horas).
Las tostas tendrán un precio único de cinco euros, importe que incluye también una consumición. Los horarios de participación varían en función de cada establecimiento y podrán consultarse tanto en la página web municipal como en las redes sociales del Concello.
Con esta primera edición, Carral suma una nueva propuesta para promocionar su pan, un elemento fundamental de la identidad del municipio.