Dónde comer en A Coruña, según el exfutbolista Raúl García Carnero

Ahora que Raúl García Carnero ya no es futbolista en activo —colgó las botas en la temporada 2022/2023— el coruñés tiene más tiempo para disfrutar de las gastronomía y de la hostelería de la ciudad.

Su trayectoria profesional comenzó en el Montañeros cuando tenía 20 años y desde aquella temporada del 2008/2009 pasó por equipos como el Fabril, el Dépor, el Melilla, el Almería, el Alavés, el Leganés, el Girona, el Getafe o el Valladolid, antes de regresar a las filas blanquiazules.

Raúl García fue uno de los jugadores que formó parte de la plantilla de la temporada 2022/2023 del Dépor, en la que el equipo coruñés jugaba en Primera Federación.

Desde entonces su vida ha continuado ligada a la ciudad, donde reside en su barrio de toda la vida, Cuatro Caminos, un lugar que le "encanta" y donde hace más vida, por lo que también encuentra aquí sus sitios favoritos.

Dónde desayunar

Fachada de La Granera de Tabacos

Raúl se queda en su barrio a la hora del desayuno. Por eso, opta por un clásico de la zona, La Granera.

"Puedes tomar tanto dulce como salado y está todo muy rico", destaca el deportista.

Dónde tapear

Jesús Rico Otero y su hermana María del Mar de El Prima. Quincemil

Y para picar antes de comer, no se aleja mucho de casa. "Para tomar una tapa diría El Prima. Mi abuelo era amigo de los propietarios de toda la vida", cuenta el coruñés.

De este lugar recomienda sin lugar a dudas la tortilla, que está "buenísima", y también su ambiente. "Es un espectáculo la colección de camisetas, bufandas y todo lo que te puedas imaginar de fútbol y del Dépor".

Con otro guiño al fútbol, también cita el Victoria, en la calle Olmos. "Fuera de mi zona me gusta mucho el Victoria, y no porque es el club que fundó mi abuelo, sino porque tienen muchísima variedad y todas buenísimas", reconoce Raúl.

Dónde comer

Interior del restaurante Bido en A Coruña. Carmen G. Mariñas

A la hora de la comida, el exfutbolista se desplaza a otro sitio de la ciudad. En esta ocasión, recomienda el Bido en las inmediaciones de la plaza de Vigo, un lugar que para él es muy especial.

"Cocinan espectacular y aún encima es un sitio muy especial para mí porque me prepararon el catering cuando le pedí matrimonio a la que va a ser mi mujer", señala.

Dónde merendar

O Sibarita Idealista

Aunque Raúl no es mucho de merendar y sus opciones predilectas son "una fruta en casa y poco más" sí que tiene una recomendación, sobre todo para ir con niños.

"Algunas veces con los peques vamos a O Sibarita en Linares Rivas. Tienen unas tartas caseras que están muy buenas", destaca.

Dónde cenar

La encargada de O Lagar da Estrela, Elisa Romero, junto al jefe de cocina, Álvaro Gantes

Para terminar el día, Raúl apuesta por un clásico que nunca falla y del que conoce al detalle la carta.

"Cada cierto tiempo toca una cenita allí", comenta sobre O Lagar da Estrella. Entre sus favoritos, "el carpaccio de gamba, la tostada de sardina ahumada y el bocadillo de churrasco nunca faltan".