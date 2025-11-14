Un recorrido por la comida mexicana en A Coruña: explosión de colores y sabores

La comida mexicana ha conquistado A Coruña, con varios locales consolidados en la ciudad. Son muchos los coruñeses y coruñesas que se animan, ya sea en solitario, en familia o con amigos, a descubrir la explosión de sabores que ofrecen sus platos.

Este domingo, 16 de noviembre, se celebra el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, reconocido por la UNESCO, y para celebrarlo por todo lo alto, en Quincemil os traemos algunas recomendaciones de cuatro de estos restaurantes: la Taquería Niño Rey, la Gazteka, Zicatela y el Zócalo Mexcalería. Todos coinciden en que se trata de una cocina colorida, sabrosa y con una historia milenaria, heredera de las tradiciones aztecas y mayas.

Como bien puede intuirse por su nombre, en la Taquería Niño Rey, situada desde el 2023 en el número 17 de la calle Andrés Gaos, los reyes son los tacos informales, la mayoría de ellos del centro de México. "Tenemos aproximadamente 10 variedades", señala su copropietario, Giovanni Ramos. Entre ellos, destaca el Taco Barbacoa de Res, ganador del Mejor Taco de Galicia 2024 y uno de los favoritos de sus clientes habituales.

Además, cada mes sacan un taco especial, haciendo un recorrido por los diferentes estados del país: "Son 32 meses, uno por cada estado; ahora llevamos 13". Este mes, el protagonista es el Taco Campechano, inspirado en el estado de Campeche. Se elabora con una base de tortilla de maíz nixtamalizada, acompañada de cebolla crocante, rellena de guiso de ternera, cerdo, chorizo y patata, y coronada con una salsa tatemada casera, cebolla y cilantro fresco.

Para acompañar la comida, no pueden faltar sus nachos Niño Rey 2.0. "Llevan cochinita pibil, queso derretido, salsa de tomatillo verde, pico de gallo, nata, guacamole, coronados con cebollita morada", explica el hostelero.



En el Niño Rey tienen claro que, para celebrar el día de su gastronomía, incorporarán a su carta Tostadas de Tinga de pollo, un taco que estará disponible por tiempo limitado. "Están hechas de una base de tortilla de maíz frita acompañada de frijoles refritos y lechuga. Llevan un guiso de pechuga de pollo con tomate y chile chipotle; acompañada de nata, queso y coronada con cebolla morada encurtida en limón", detalla Ramos.

De los tacos al burrito

De los tacos pasamos a los burritos, otra comida representativa de México. En la Gazteka llevan dominando este plato desde su apertura en el 2021 y cuentan con dos locales en A Coruña, en San Andrés y en Matogrande. "Hacemos diferentes carnes mechadas a baja temperatura como la cochinita pibil, ternera barbacoa y la tinga de pollo", explica Rebeca Fernández, copropietaria de los locales.

También tienen opciones veganas y sin gluten, con el fin de poder llegar a todos los tipos de comensales. Y si por algo es conocida la Gazteka es por sus cookies: "Tenemos una masa muy contrastada que vamos adaptando de manera que queden crujientes por fuera y con el relleno cremoso".

Este domingo, cuenta Rebeca que no van a celebrar de forma especial el día de su gastronomía, aunque sí cuentan con un combo que "resume su concepto": burrito, bebida y cookie, y para los más hambrientos, el "gran combo" que además incluye los nachos.

Chilaquiles y sabor casero

En Zicatela, situada en el número 10 de la calle Emilia Pardo Bazán, elaboran tacos, pero su propietario Diego Lombao, también dueño de Zócalo Mexcalería, confiesa a Quincemil que los chilaquiles tienen conquistado el paladar de sus comensales: "La base está en totopos con salsa y queso".

Un taco de Zicatela Cedida

Dentro de sus tacos, el más especial de su carta es el Gobernador, que lleva queso oaxaca fundido, muy parecido a la mozzarella, con gambón salteado y salsa tatemada y lombarda

encurtida. En este local celebrarán su gastronomía con un brioche casero relleno de birria en salsa con su crema agria y cebolla frita.

En definitiva, la gastronomía mexicana llena de cultura e historia ha encontrado en A Coruña una tierra fértil donde seguir creciendo. Bien sea a través de tacos, burritos, nachos, chilaquiles o cookies, todos comparten la intención de trasladar un pedacito de México a la ciudad.