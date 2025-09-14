Un local de A Coruña finalista de las Mejores Patatas Bravas del Mundo Cedida

La organización de Palencia Brava ha seleccionado a los 16 finalistas que competirán en la Gran Final del VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas. Entre ellos figura un representante de la ciudad herculina: el restaurante Roots Coruña, con su propuesta 'As Bravas do Dragón'.

El resto de los finalistas proceden de diez provincias repartidas por toda la geografía española, concretamente llegarán desde Alicante, Asturias, Badajoz, Cádiz, Huesca, Madrid, Tarragona, Toledo y Vizcaya. También, participarán tres cocineros palentinos que se clasificarán en la fase previa del domingo 28 de septiembre.

De esta manera, se conformará el cuadro definitivo de la final, que se celebrará el lunes 29 de septiembre de 2025 en el Hotel Rey Sancho de la capital palentina, donde un jurado de reconocido prestigio evaluará los platos y elegirá las mejores patatas bravas del mundo 2025.

Durante la final los finalistas mostrarán sus elaboraciones ante el público, un jurado popular y el jurado profesional de reconocido prestigio, que integrarán Aarón Ortiz García (del Restaurante Kabo), el chef Peña (Sibaritas Klub), Raúl del Moral (Chef de la Fundación Escuela Internacional de Cocina) y los influencers gastronómicos Sezar Blue y Charlito Cook. Cada uno de ellos, cocinará sus bravas en directo, en un showcooking abierto al público, que podrá seguirse vía streaming.

Entre los criterios que valorará el jurado se encuentran: los valores gastronómicos del plato (gusto, retrogusto, sabor, contraste y matices), también su viabilidad en barra o sala (si es factible realmente en el servicio), además del producto y su estética (montaje, color, espectacularidad y disposición) y la originalidad y la técnica (novedad, ingenio y solvencia técnica).

La ponderación entre las puntuaciones obtenidas en estas cuestiones será la que permitirá la elección de los ganadores de la edición.

Roots Coruña

Este restaurante se encuentra en el número 20 de la calle Emilia Pardo Bazán en A Coruña. Ofrecen formatos asiáticos con contenidos gallegos. Comida informal y callejera, para disfrutar en el local con amplia terraza o para llevar.

Su cocinera representante en el Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas es Sheila Barbeito. Especializada en cocina con formatos asiáticos, defenderá la receta de As Bravas do Dragón en Palencia.

Premios del certamen

El campeón del concurso ganará 1.500 euros en efectivo, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional (Oceangrain Audiovisual, con un valor de 500 euros), un lote Cerealto y una obra de Antonio Guzmán Capel, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.000 euros en efectivo, 1.000 botellines Fuentes de Lebanza y también una obra del artista palentino, la misma que se otorgará al tercer clasificado, que también recibirá 500 euros en efectivo y 500 botellines Fuentes de Lebanza.

Además, se entregará un Premio a la Innovación, Premio a la Estética, Mención Especial del Jurado y como novedad en 2025, Mención Especial del Jurado Popular. Los tres clasificados palentinos para participar en la final, elegidos en la fase previa, obtendrán 15 cajas de productos Coca-Cola.

Los 16 finalistas