La hostelería de A Coruña busca salvar agosto: "Una mesa de dos personas se dejó 1.800 euros"

"El verano no es como otros años", asegura José García, dueño de la marisquería O'Tanagra, en pleno centro de A Coruña.

Agosto suele ser el mes fuerte para los hosteleros, especialmente en el sector del marisco, muy demandado por turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, este año muchos empresarios coinciden en que las cifras no acompañan como en otras temporadas.

En opinión de José, parte de la caída se explica por un cambio en los hábitos del viajero: "Mucha gente opta por alquilar un Airbnb y cocinar en casa. Viajan en un modo más ahorrador".

Aun así, el ticket medio no ha variado en exceso: "Hay clientes que gastan más y otros que gastan menos, lo que noto es que hay menos gente que otros años".

En la Pulpeira de María Pita dibujan un panorama parecido: "Menos consumo", responden sin rodeos al preguntarles por la evolución del verano.

Mariquería O'Tanagra Quincemil

"Junio fue malo, julio regular y agosto más constante", explica uno de sus camareros. En su caso, el público es sobre todo nacional, atraído por su ubicación en los soportales de la plaza del Ayuntamiento, algo que ayuda, sobre todo ahora al coincidir con las fiestas de la ciudad.

Distinta es la situación de Antonio Álvarez, dueño de Celeiro, en la calle de la Franja. "Desde San Juan hemos notado mucha mejora, más fuerte que el año pasado", asegura. Su clientela habitual, que llena el local durante el invierno, deja paso en verano a turistas extranjeros.

"Mucho italiano, mucho francés… Aquí la gente viene a gastar dinero. El otro día tuvimos una mesa de dos personas que se dejaron 1.800 euros", confiesa.

Celeiro se presenta así como una excepción en un verano más tibio para muchos hosteleros. Sin embargo, la calle de la Franja y la vecina Galera siguen mostrando músculo hostelero en agosto.

Los clásicos no fallan

A mediodía, los locales más próximos a María Pita llenan terrazas desde la una de la tarde. El Mesón do Pulpo estaba completo este jueves, al igual que otros clásicos como La Bombilla, El Serrano o Alcume.

Pese a que varios hosteleros coinciden en que los días de entresemana fueron más flojos que otros años, en este mes de agosto la estampa se repite: mesas llenas, marisco sobre la mesa y turistas dispuestos a brindar por las vacaciones, aunque sea con la cartera un poco más apretada.