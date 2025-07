Rafa, el del Chaflan, protagoniza la nueva campaña de Estrella Galicia en A Coruña: "Da mucho vértigo"

El teléfono de Rafa lleva todo el día sonando. Muchos vaciles, pero sobre todo felicitaciones. Nadie se merece más esta oportunidad que él. Esta mañana, su cara salía en primer plano en una campaña de Estrella Galicia.

El alma detrás del Chaflán, bar icónico de las previas en Os Mallos, se ha convertido en el protagonista de la nueva campaña conjunta entre Estrella Galicia y el Dépor.

Su rostro cuelga ahora de una pancarta gigante que ocupa un edificio de más de cinco plantas, como homenaje a quienes mantienen vivo el espíritu blanquiazul desde la barra.

"Al principio sentí vértigo… escalofríos. Pero también mucho orgullo", confiesa Rafa, todavía asimilando el impacto de verse a sí mismo en tamaño gigante en una calle tan céntrica y transcurrida de A Coruña.

"Una pena que mis padres no la llegaran a ver, pero es algo bonito. Algo que no te esperas nunca", confiesa.

La campaña celebra la renovación del patrocinio entre Estrella Galicia y el Dépor, y pone el foco en los verdaderos protagonistas del fútbol de calle: los bares y sus taberneros.

"A mí no me gusta eso de 'hostelero'.Yo me considero más bien tabernero", aclara Rafa. Desde hace más de 30 años, el dueño del Chaflán, vende tercios como churros en un local que se ha convertido en punto de encuentro de una de las peñas más fanáticas del Dépor.

Aunque la pancarta iba a colocarse inicialmente en Cuatro Caminos, finalmente terminó luciéndose en otra ubicación emblemática de A Coruña: "Me avisaron por teléfono, me enseñaron cómo iba a quedar… y mira, orgulloso. Es algo que te abruma, pero que te llena".

La iniciativa forma parte de una serie de entrevistas y reportajes que recogen historias reales de afición y taberna, con personajes como Rafa, que representan lo que significa vivir el Dépor en un bar que sientes como tu casa.

"¿Por qué me escogieron a mí? Pues no lo sé, eso hay que preguntárselo a ellos. Pero supongo que algo habremos hecho bien estos años", dice entre risas. Y lo cierto es que no se equivocan: nadie representa mejor la unión entre el Dépor, la ciudad y su cerveza que Rafa, el del Chaflán.