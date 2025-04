A Coruña escoge a los semifinalistas del concurso de Cocinero y Camarero del Año

A Coruña acogió este jueves la semifinal del concurso Cocinero y Camarero del Año. El Árbore da Veira y el CIFP As Pontes sirvieron de escenario de unas pruebas en las que se eligieron a los seis clasificados que acudirán a la final que se celebrará en Alimentaria en 2026.

En la categoría de cocinero, los tres clasificados para la final han sido: Taigoro Suzuki, del restaurante i+T de Salamanca; Pola Hemaia del L’Alkismista de Reus (Tarragona) y Jorge Lengua de La Suculenta en Benicàssim, y Restaurante Llavor en Oropesa del Mar, (Castellón).

En el caso de la competición de camareros, pasan a la final Sonia García, de El Estudio - Gescahoteles de Santiago de Compostela; Javier Jiménez del Restaurante Aragonia del Hotel Palafox de Zaragoza y Marcos Eiré del Restaurante Miguel González de Ourense.

La Deputación da Coruña colaboró en la celebración de esta semifinal, organizada por el Grupo Caterdata.

Paralelamente a las pruebas, el Árbore da Veira celebró mesas redondas, catas y showcookings a cargo de Iria Espinosa, Alejandro Paadín y con la intervención del vicepresidente del órgano provincial, Xosé Regueira, quien destacó que A Coruña "é un territorio que merece a pena coñecer so para probar un dos nosos restaurantes", poniendo en valor "unha paisaxe no que aínda vive e traballa xente, capaz de crear produtos locais de primeirísima calidade e de xerar oportunidades no territorio".

En este sentido, Regueira recalcó la importancia de apostar por un turismo sostenible "dende o punto de vista social, económico e medioambiental" y para garantizar así el futuro de la gastronomía, que es "o noso principal destino turístico".