La comida a base de marisco tendrá lugar el 5 de diciembre después de la lectura del pregón Shutterstock

Gran feria gastronómica con marisco a reventar por 20 euros, verbena y un mercado de artesanía el 4 y 5 de diciembre

Que en Galicia somos de buen comer lo sabe todo el mundo. Y no es para menos, teniendo en cuenta la gran calidad de los productos del mar y de la tierra gallegos. Esta riqueza gastronómica ha convertido a la comunidad en todo un referente culinario, sobre todo cuando hablamos de marisco, auténticos manjares del mar que enamoran a cualquier paladar.

Aunque en verano son más habituales las fiestas gastronómicas dedicadas a un marisco concreto o a los productos del mar en general, el calendario festivo gallego también incorpora algunas en los meses de otoño e invierno. Es el caso de la Festa do Marisco de O Barqueiro, en Mañón (A Coruña), que se celebra a principios de diciembre y ofrece un menú variado a muy buen precio.

Marisco variado por 20 euros

La XXXVI Festa do Marisco de O Barqueiro, en el municipio de Mañón (A Coruña), se celebrará los días 4 y 5 de diciembre con una programación que mezcla a la perfección la tradición gallega, la gastronomía y la música.

La fiesta comenzará el viernes 4 de diciembre. La jornada estará dedicada a las personas del mar fallecidas, con una misa en su honor que tendrá lugar a las 19:00 horas. La ceremonia estará cantada por el Coro Parroquial do Barqueiro y servirá para dar el pistoletazo de salida a dos días de celebración en esta localidad marinera.

El sábado 5 de diciembre será el día grande de la fiesta y contará con actividades desde primera hora de la mañana. La jornada arrancará con los pasacalles de la Banda Escola de Música "Charamela" de Pontedeume, que se encargará de animar todas las esquinas de O Barqueiro.

A las 13:00 horas tendrá lugar la lectura del pregón, que este año correrá a cargo del gran ex jugador de baloncesto Fernando Romay.

Tras esto, llegará el momento más esperado: el xantar. Una gran comilona en la que hartarse y llenar la barriga a base de marisco variado. La ración tendrá un precio de 20 euros, la oportunidad perfecta para disfrutar de la gastronomía local y de diferentes sabores del mar sin dejarte un gran dineral.

Como en toda fiesta gallega, la música tendrá un papel protagonista durante esta jornada. El grupo O Son Sor será el encargado de amenizar la fiesta, mientras que por la noche la verbena correrá a cargo del grupo Alaska y del DJ Anxo Gómes, que pondrán el ritmo para que el buen ambiente y la fiesta no decaigan.

Además, el sábado también se celebrará el VI Mercado Rural, completando la programación de esta XXXVI Festa do Marisco.

Mercado Rural de O Barqueiro

O Barqueiro celebra el 5 de diciembre la sexta edición de su Mercado Rural, en horario de 11:00 a 19:30 horas en el que se venderán productos de alimentación, artesanía, de proximidad y ecológicos.

En él se podrá disfrutar de productos como miel, quesos, velas, jabones, licores, conservas, juguetes de madera, libros, verduras, frutas, bisutería, antigüedades, joyas, plantas, quesos y dulces, entre otras opciones.

Además, habrá talleres gratuitos de elaboración de velas, sorteos de cuatro cestas con productos del mercado y una degustación de miel con queso fresco a las 18:00 horas.