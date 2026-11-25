El pueblo más bonito de España con la mejor fiesta de las setas, comida popular por 25 euros y excursión al campo

Si hay un pueblo gallego que destaque por combinar patrimonio histórico, tradición vitivinícola y una gran fiesta de las setas, ese es Monforte de Lemos.

La capital de la Ribeira Sacra es una parada imprescindible en la provincia de Lugo por albergar edificios emblemáticos, como el conocido como el Escorial gallego, un encantador casco histórico y el conjunto monumental de San Vicente do Pino.

3 días de fiesta y talleres

Monforte de Lemos también tiene mucho que ofrecer a los amantes de la gastronomía. En este contexto, la Asociación Micolóxica Lactouros ultima los preparativos para la celebración de una nueva edición de las Xornadas Lactouras.

Las Xornadas Lactouras se celebrarán en tres jornadas desde el jueves 3 de diciembre hasta el sábado 5. El programa incluye charlas, un taller con plazas limitadas y una comida popular con las setas como ingrediente protagonista.

Una charla sobre las principales setas comestibles de la Península Ibérica, a cargo de la presidenta de la Federación Galega de Micoloxía, María Cabaleiro, dará comienzo a la nueva edición de las Xornadas Lactouras.

La actividad tendrá lugar el jueves 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Centro do Viño Ribeira Sacra.

La programación continuará el viernes 4 de diciembre con el taller titulado 'Cultiva os teus propios cogomelos. Aprende a preparar o teu kit autocultivo e lévao para casa'. Será en el Centro do Viño Ribeira Sacra y es necesario inscribirse previamente, ya que el aforo es de 35 personas.

La actividad es gratuita para los miembros de la Asociación Micolóxica Lactouros, y de 10 euros para los no socios.

El sábado 5 de diciembre, último día de las Xornadas Lactouras, se celebrará una salida al monte para la identificación de setas, seguida de una comida popular en el restaurante Abadía San Simón.

El punto de encuentro para la salida es a las 10:00 horas en las Casitas da Compañía. La comida será a las 14:30 horas y para comer es necesario inscribirse previamente. El precio es de 25 euros para socios y 35 euros para no socios.

"Los días 3, 4 y 5 de diciembre tenemos una cita con la micología en Monforte de Lemos. Desde la Asociación Micolóxica Os Lactouros preparamos tres días para aprender, descubrir y disfrutar del apasionante mundo de las setas", anima la organización.

No obstante, para quienes no puedan acudir a las Xornadas Lactouras, la Asociación tiene prevista la realización de dos actividades muy interesantes los días 18 y 19 de diciembre.

Nueva salida al monte

El Centro do Viño de la Ribeira Sacra acogerá el viernes 18, a partir de las 20:00 horas, la charla 'A vida baixo os nosos pés: o sorprendente mundo dos fungos', a cargo del micólogo e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, Saúl de la Peña Lastra.

"El sábado 19 llevaremos la teoría a la práctica con una salida al monte en la que aprenderemos a reconocer especies autóctonas, observar sus hábitats e identificar las características que permiten diferenciarlas", detalla la Asociación.

La actividad es gratuita para los socios y de 10 euros para los no socios.