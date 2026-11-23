Churrasco a reventar en una gran fiesta desde el 27 de noviembre con verbena y sorteo de varias cestas de Navidad

Aunque la semana no ha hecho más que empezar, muchos coruñeses piensan ya en los planes del fin de semana. La agenda de ocio de la ciudad incluye propuestas para todos los públicos, desde conciertos hasta exposiciones de arte.

Muy cerca de A Coruña, en el municipio vecino de Oleiros, más concretamente en la parroquia de Santaia de Liáns, se celebrará una gran churrascada el sábado 28 de noviembre en la Plaza Esther Pita.

Churrasco y callos a reventar

Los vecinos de Liáns esperan con ilusión el fin de semana con motivo de sus tradicionales fiestas. Los festejos tendrán lugar los días 27 y 28 de noviembre, con una programación que combinará gastronomía, música y espíritu navideño.

En este contexto, las fiestas de Santaia de Liáns arrancarán el viernes 27 con el encendido de luces de Navidad. La parroquia de Oleiros dará bienvenida a la época más mágica del año a partir de las 19:30 horas.

A continuación, vecinos y visitantes podrán disfrutar de jamón asado a reventar, en una gran fiesta que dará paso a una animada verbena a cargo del dúo D'Vicio y del DJ Toni Siejas.

La programación continuará al día siguiente, sábado 28, con una sesión vermú y un nuevo evento gastronómico, en esta ocasión, dedicada a un plato contundente, con mucho sabor y perfecto para el frío: los callos.

Asimismo, la Plaza Esther Pita acogerá, desde las 14:30 horas, una gran churrascada en la que los asistentes podrán degustar carne asada a la parrilla.

El broche final a las fiestas de Santaia de Liáns lo pondrán un torneo de futbolín y una verbena con La Banda de Ayer y el DJ Praaa. Por la tarde, se realizará el sorteo de varias cestas de Navidad.

A continuación, te detallamos la programación completa de las fiestas de Santaia de Liáns y del encendido de las luces de Navidad:

Viernes, 27 de noviembre

A las 16:30 horas : Talleres infantiles de Navidad

: Talleres infantiles de Navidad A las 19:30 horas: Encendido de las luces de Navidad

A las 20:00 horas : Fiesta del jamón asado

: Fiesta del jamón asado A las 21:00 horas: Verbena con el dúo D'Vicio y el DJ Toni Seijas

Sábado, 28 de noviembre