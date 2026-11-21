Gran fiesta del berberecho con raciones a 5 euros y showcooking a cargo de un cocinero con Estrella Michelin

La última semana de noviembre llegará a la provincia de A Coruña con una agenda cultural repleta de planes. Habrá mercadillos, conciertos, exposiciones y una fiesta de exaltación gastronómica dedicada a uno de los mariscos más valorados: el berberecho.

El municipio de Noia ultima los preparativos de las IX Xornadas de Exaltación do Berberecho, organizadas por la Cofradía de Pescadores de Noia y la Organización de Productores Pesqueros de Noia, para poner en valor uno de los grandes tesoros de la ría.

Raciones de berberechos a 5 €

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. Noia se prepara para vivir una semana dedicada al berberecho, que dará comienzo con un showcooking a cargo de Luis Vieira, chef del restaurante coruñés Árbore da Veira, el único de la ciudad que cuenta con una Estrella Michelin.

El evento tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en la Praza de Abastos de Noia. Las plazas son limitadas y bajo invitación; las entradas se pueden solicitar a través del correo electrónico @cofradia@cofradianoia.org.

Tres días después, el domingo 29 de noviembre, se celebrará una gran degustación popular de berberechos en la Alameda de Noia. El precio de la ración será de 5 euros y el dinero recaudado irá a favor de Cáritas y Cruz Roja.

Vecinos y visitantes están invitados a degustar berberechos a reventar desde las 13:00 horas hasta agotar existencias. Para participar no es necesario inscribirse previamente, basta con acercarse y tener ganas de disfrutar en una cita pensada "para celebrar la calidad de nuestro marisco y reconocer el valor de nuestros mariscadores".

Un 'superalimento'

Una lata de berberechos. iStock

Los berberechos (Cardiidae) son un molusco de la familia de los cárdidos. Sus áreas de distribución incluyen el Atlántico, Mediterráneo, Mar Negro, Caspio y la costa noroeste de África, y la mejor época de consumo es de septiembre a mayo.

Respecto a su perfil nutricional, los berberechos "se caracterizan por presentar un bajo contenido en grasa", explica la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Además, "la cantidad de colesterol que tiene es baja, si se compara con otros mariscos".

Los berberechos son fuente de ácidos grasos omega-3 y proteínas. También destaca su contenido en calcio, hierro, yodo y selenio, y en vitaminas hidrosolubles y liposolubles, como la niacina y la vitamina A.