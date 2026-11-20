Marisco a reventar en una gran feria gastronómica con 2.100 kg de centolla y 1.000 kg de mejillones este sábado

Lorbé, en Oleiros (A Coruña), celebra este sábado 21 de noviembre su tradicional Festa da Centola, que este año alcanza su undécima edición. Una vez más, se espera que la celebración sea todo un éxito de vecinos y visitantes interesados en degustar este manjar del mar.

Además de la centolla, también se ofrecerán mejillones a los asistentes. La degustación comenzará a las 13:00 horas y habrá una carpa cubierta para que ni la lluvia sea capaz de entorpecer esta gran tradición de la localidad.

Marisco a reventar

XI Festa da Centola de Lorbé, en Oleiros (A Coruña) Shutterstock

El Puerto de Lorbé acogerá este sábado una nueva edición de su fiesta gastronómica, un evento dedicado a poner en valor la calidad de los productos del mar y la riqueza culinaria de esta localidad del municipio de Oleiros.

La fiesta, organizada por la Cofradía de Pescadores de Lorbé, comenzará a partir de las 13:00 horas y será la gran oportunidad de poder disfrutar de algunos de los productos más emblemáticos y reconocidos de la costa gallega.

La centolla será el principal reclamo de esta jornada, aunque no estará sola. Los asistentes también podrán degustar mejillones, otro verdadero manjar del mar. De esta forma, la fiesta vuelve a apostar un año más por dos alimentos muy vinculados a la tradición marinera de Lorbé.

Desde Quincemil nos hemos puesto en contacto con Antonio Sánchez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Lorbé, para conocer más detalles sobre esta nueva edición, como la cantidad de kg de centolla y de mejillón que tienen preparada para ofrecer a todos los asistentes.

Según nos ha indicado, disponen de 2.100 kg de centolla y 1.000 kg de mejillones para sorprender a todos los paladares. "Esperamos bastante afluencia y que nos respete el tiempo un poco", afirma Antonio. No obstante, conviene tener en cuenta que se dispondrá de una carpa.

Para esta undécima edición, hay 6 restaurantes que se suman a la celebración ofreciendo diferentes propuestas culinarias, estos son: el restaurante Puerto de Lorbé, el restaurante-parrillada A Escola, Casa Méndez, A'Cortiña y el hotel-restaurante Casa do Arxentino.

La Cofradía de Pescadores destaca la importancia de consumir productos con calidad y origen garantizados, una apuesta que también se extiende a los restaurantes de la zona. Así, esta celebración tan tradicional pone en valor el producto local y el trabajo de los pescadores y marineros de la localidad.