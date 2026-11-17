Gran fiesta gastronómica por 25 euros con lacón, chorizo y postre el 21 de noviembre en un pueblo de 2.700 habitantes

Una semana después del Magosto de Ferreira, la comarca de Ferrol celebrará una gran fiesta gastronómica con un menú especial, diseñado para la ocasión, por el módico precio de 25 euros.

El calendario festivo de otoño en el municipio de San Sadurniño (A Coruña) continúa con una nueva cita gastronómica. La Comisión de Santa Isabel ultima ya los preparativos para su laconada del día 21 de noviembre.

Laconada por 25 euros

Según la programación prevista, la cita gastronómica arrancará a las 13:30 horas con una sesión vermú, que servirá de aperitivo, y nunca mejor dicho, a una laconada popular con sobremesa y café.

El precio de los tickets será de 25 euros para las personas adultas y 12 euros para los niños a partir de los 12 años, mientras que los menores de esa edad podrán participar de forma totalmente gratuita.

El programa continuará por la tarde con actividades pensadas, precisamente, para los más pequeños.

"Entre las 17:00 y la 20:00 horas habrá animación infantil y una merienda gratuita, en la que también se ofrecerá alternativas sin gluten. Además, la organización tiene previstos distintos sorteos con premios tanto para niños como para adultos", informan fuentes municipales.

La fiesta se prolongará hasta la noche con la música DJ Sonorama, que se encargará de animar el tramo final de la jornada gastronómica. Durante esta parte del encuentro también se repartirán pizzas y liscos entre las personas asistentes.

Los tickets para la laconada continúan a la venta. Pueden adquirirse en la floristería La Feria y en el Café Bar Santos, además de a través de las personas integrantes de la comisión organizadora: Tania (633 385 930), Luis (618 850 792) y Diego (639 278 897).

Programa completo

A continuación, detallamos el programa completo del evento del día 21 de noviembre en San Sadurniño:

A las 13:30 horas: Sesión vermú

A mediodía, gran laconada con chorizo, postre y café

A las 17:00 horas: Actividades y merienda infantil

Por la noche, verbena amenizada por DJ Sonorama

La gran laconada de San Sadurniño se celebrará una semana después del exitoso Magosto de Ferreira. La celebración contó con un menú compuesto por caldo gallego, castañas asadas, pan, sobremesa, agua, vino, refrescos y café o chocolate.

Además, el Dúo Caramelo se encargó de poner ritmo al resto de la velada.