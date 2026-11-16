Gran fiesta del mejillón el 21 de noviembre con raciones a 5 euros, paella a 8 euros y música en directo todo el día

El marisco es uno de los grandes tesoros gastronómicos de Galicia y también el protagonista de numerosas celebraciones en las que se reúnen cientos de personas para disfrutar de un buen festín. Da igual cual sea, todos tienen sus propios admiradores y conquistan a diferentes paladares. Al fin y al cabo, poco nos gusta más a los gallegos que reunirnos alrededor de una mesa en buena compañía.

El próximo 21 de noviembre se celebran las Festas da Octava da Ribeira, en Betanzos (A Coruña), concretamente, en el antiguo matadero del municipio. Una jornada en la que los asistentes podrán disfrutar de una deliciosa degustación de mejillones a un precio espectacular, además de una gran paellada con precios súper asequibles.

Mejillones y paella a reventar

La gastronomía y la música serán las grandes protagonistas de las Festas da Octava da Ribeira, que este año volverán a reunir a vecinos y visitantes en Betanzos (A Coruña) con una propuesta gastronómica que no querrás dejar escapar: una gran mejillonada y paellada popular.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el antiguo matadero de Betanzos, en una jornada organizada por la Comisión de Festas Octava da Ribeira que ofrecerá un día de buena comida, ambiente festivo y, por supuesto, mucha diversión.

Los asistentes podrán disfrutar de una ración de mejillones por tan solo 5 euros y de una ración de paella por 8 euros, dos platos a precios populares que, sin duda, encantarán a todos los que acudan a la celebración.

Además, el bochinche permanecerá abierto durante toda la jornada, por lo que habrá servicio de bar desde primera hora para que nadie pase sed.

Mejillonada y Paellada de Octava da Ribeira (2026) en Betanzos (A Coruña) Facebook Octava da Ribeira

La apertura de puertas está prevista para las 14:00 horas, y desde ahí comenzará una programación musical que se prolongará hasta bien entrada la noche con diferentes grupos. A las 15:00 horas llegará la primera actuación musical con una sesión vermú amenizada por Xilo.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, será el turno de Plan de Fuga, que pondrá ritmo a la fiesta con su actuación. Para cerrar el día por todo lo alto y que el ambiente no decaiga, a las 21:00 horas comenzará la sesión nocturna con DJ Pedro.

Y si pensabas que aquí ya había acabado, todavía queda más. Durante el evento se celebrarán varios sorteos entre los asistentes, lo que sumará un extra más a esta fiesta pensada para disfrutar entre todos los vecinos del pueblo y los visitantes que se animen.

En cuanto a las entradas, la organización cerró el pasado 13 de noviembre el plazo de venta anticipada. Sin embargo, si se te pasó el día y no tienes tu entrada, no te preocupes, porque todavía podrás hacerte con tu ticket el propio día de la fiesta, disponibles hasta agotar existencias.