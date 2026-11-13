Gran fiesta del pulpo el 21 de noviembre con churrasco, postre, chupito y café a 40 euros y música en directo

El pulpo es uno de los grandes manjares de la gastronomía gallega y, como tal, cuenta con numerosas fiestas gastronómicas repartidas por diferentes municipios a lo largo y ancho de la comunidad. Ya sea á feira o a la gallega, este plato conquista a miles de paladares en todos lados, y por eso es tan celebrado.

Entre las localidades gallegas que celebran una fiesta en la que el pulpo es el principal protagonista se encuentra la parroquia de Agualada, perteneciente al municipio de Coristanco (A Coruña), donde el 21 de noviembre se podrá disfrutar de un menú exquisito a muy buen precio.

Gran pulpada a buen precio

La parroquia de Agualada en el municipio coruñés de Coristanco, está preparando los últimos detalles para celebrar como se merece su III Pulpada. Esta cita, organizada por la Asociación de Vecinos de Agualada, promete ser un día muy especial en el que la comida y el buen rollo serán los grandes protagonistas.

El evento tendrá lugar el 21 de noviembre en el Polideportivo de Agualada. La fiesta arrancará a las 13:30 horas con una sesión vermú, mientras que la comida está prevista para las 14:30 horas. Los asistentes podrán degustar un menú en el que el pulpo á feira será el mayor protagonista, acompañado de churrasco de cerdo. En el menú también se incluyen postre, café y chupito.

Como no podía ser de otra forma tratándose de una fiesta gallega, la música tendrá un papel fundamental. El Dúo Veneguay será el encargado de poner ritmo y animar la comida. Será tu oportunidad de bajar un poco la barriga después de darte un buen homenaje gastronómico.

En cuanto al precio, los socios de la entidad organizadora podrán asistir por 40 euros, mientras que para los no socios el coste será de 50 euros. Para los niños de 6 a 11 años el precio es de 20 euros y para los menores de 6 es gratis.

Las personas interesadas en asistir a esta gran pulpada pueden realizar su reserva. Las plazas son limitadas, por lo que te recomendamos que no tardes demasiado en decidirte.

Además, este fin de semana se cerrará el plazo de inscripción. Puedes acudir el sábado 14 o el domingo 15 en horario de 11:00 a 13:00 horas al local social de Agualada. Si no puedes acudir al establecimiento, puedes reservar tu sitio a través de alguno de los números de teléfono disponibles en el cartel de la fiesta.

Así que ya lo sabes, si el 21 de noviembre no tenías plan, la parroquia de Agualada te espera.