Gran fiesta gastronómica con tapas a 2 euros hasta el 15 de noviembre en este pueblo a 30 minutos de la capital

A las ferias gastronómicas de la tapa que se han celebrado en las últimas semanas en Galicia se suma una nueva convocatoria que estará disponible hasta el día 15 de noviembre en el municipio de Santa Comba (A Coruña).

Situado en la comarca del Xallas, Santa Comba destaca por su arquitectura popular, sus rutas de senderismo fluviales, una rica cocina tradicional gallega y citas como la Ruta das Tapas.

Tapas a 2 euros

La Ruta da Tapas, el evento gastronómico por excelencia del otoño en Santa Comba, celebra este año su XVII edición con la participación de numerosos establecimientos del municipio.

Arrancó el pasado viernes, 6 de noviembre, pero vecinos y visitantes tendrán hasta el próximo día 15 para degustar una amplia variedad de propuestas gastronómicas elaboradas para la ocasión, por el módico precio de 2 euros.

En total, los locales de hostelería participantes de la XVII edición de la Ruta da Tapas son ocho:

As Maripepas (Rúa Carmen Santiso, 3)

(Rúa Carmen Santiso, 3) Café Bar A Nosa Vila (Vilar de Abaixo, 9)

(Vilar de Abaixo, 9) Cafetería Rafael (Avenida de Alfonso Molina, 67)

(Avenida de Alfonso Molina, 67) Cervecería D'Mara (Rúa Perú)

(Rúa Perú) Cervecería Triskel (Avenida da Escola de Gaitas, 92)

(Avenida da Escola de Gaitas, 92) Hotel Xallas (Rúa Nova, 18)

(Rúa Nova, 18) Restaurante Tío Paco (Lugar As Travesas, s/n)

(Lugar As Travesas, s/n) Talladas Gastrobar (Rúa de Suárez Vence, 6)

Los días de servicio para los días que restan de la Ruta da Tapas serán viernes 13, sábado 14 y domingo 15, en horario de mañana --de 12:00 a 15:00 horas-- y de tarde --de 19:00 a 23:00 horas.

El precio de la tapa es de 2 euros y se ofrece una tapa por cada consumición, según informa la Asociación de Empresarios de Santa Comba.

Premios para los tapeadores

Los clientes que deseen participar en la votación de las mejores tapas deberán completar su pasaporte oficial con el sello original de todos los establecimientos participantes y depositarlo en las urnas habilitadas en los propios establecimientos.

Todos los pasaportes válidos entrarán en el sorteo de los siguientes premios para consumir en el local ganador correspondiente (con validez hasta el 31 de enero de 2027):

1º Premio: Vale de 100 euros

2º Premio: Vale de 75 euros

3º Premio: Vale de 50 euros

Además de los diplomas acreditativos para todos los participantes, las tres tapas más votadas por el público recibirán su correspondiente trofeo conmemorativo.