Gran feria del marisco ideal para visitar el 14 de noviembre con gambones a precios populares y música tradicional

Galicia no se entendería sin el marisco ni su inmensa cantidad de fiestas gastronómicas. A lo largo y ancho de la comunidad se celebran numerosas citas dedicadas a diferentes productos del mar, porque si algo nos caracteriza a los gallegos es que siempre tenemos motivos para reunirnos alrededor de una mesa, disfrutar de la buena comida y bailar.

Una de estas celebraciones tendrá lugar el próximo 14 de noviembre con la II Foliada e Festa do Gambón en Oleiros (A Coruña). Una jornada en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo, mucha música y, por supuesto, de este exquisito marisco, que será el gran protagonista.

Música tradicional y gambones

El próximo 14 de noviembre, en la pista polideportiva cubierta, en la Casa do Pobo de Iñás, en Oleiros, se celebrará la segunda edición de la Foliada e Festa do Gambón, por lo que ni siquiera las posibles lluvias podrán aguar la fiesta.

Y es que, si algo tienen claro los organizadores de esta celebración, es que el mal tiempo no será una excusa para quedarse en casa y perderse este gran evento en el que gastronomía y tradición gallega van de la mano.

La celebración arrancará a las 20:00 horas y contará con actuaciones de diferentes grupos de música tradicional gallega, que pondrán la banda sonora a una noche pensada para disfrutar en buena compañía.

No faltarán las gaitas, las panderetas ni las ganas de bailar en una gran foliada en la que gaiteiros y pandereteiras animarán el ambiente con los sonidos más característicos de nuestra cultura.

Como no podía ser de otra forma, la gastronomía tendrá un papel clave. Durante la cita se podrán degustar deliciosos gambones a la plancha a precios populares. Preparados de una forma sencilla, para conservar todo su sabor, serán el acompañamiento perfecto para chuparse los dedos.

Así, si no tienes nada que hacer el 14 de noviembre, pásate por Oleiros para disfrutar de esta increíble foliada y comer unos ricos gambones a la plancha. Piénsalo: producto local, música tradicional, cultura popular y muy buen ambiente.