Gran fiesta gastronómica por 20 euros con fabada, jamón cocido y castañas hasta reventar el 21 de noviembre

La pequeña aldea de Laxosa, en O Corgo (Lugo), ultima los preparativos para su gran fiesta del magosto, que tendrá lugar el próximo sábado, 21 de octubre, con una programación especial para todos los públicos.

A partir de las 14:00 horas, en la Plaza da Rectoral, vecinos y visitantes están invitados a disfrutar de una jornada llena de diversión, tradición y sabor, con un menú diseñado para la ocasión.

Fabada y jamón a reventar

La agenda cultural de noviembre guarda muchas sorpresas de cara a la recta final del mes. En este contexto, numerosos municipios de toda Galicia continúan celebrando el magosto, entre ellos la aldea de Laxosa.

A través de una publicación en redes sociales, la Asociación de Vecinos de Laxosa 'Airamonte', en colaboración con el Concello de O Corgo, ha anunciado la celebración de su tradicional fiesta del otoño el próximo 21 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en la Plaza da Rectoral.

La cita dará comienzo con una gran comida abierta a todos los asistentes. El menú tendrá un precio de 20 euros para los socios y de 35 euros para el resto de participantes, e incluirá:

Fabada

Jamón cocido

Castañas asadas (de postre)

Los menores de 15 años podrán disfrutar de la comida de forma totalmente gratuita. Además, la fabada se servirá en una cunca de barro personalizada, que recibirán todos los asistentes.

El evento se celebrará bajo una carpa cerrada por lo que, a la espera de conocer la previsión meteorológica de cara a la semana que viene, el tiempo no será un impedimento para disfrutar de la jornada festiva.

El plazo para anotarse y pagar finaliza el 13 de noviembre. "Pedímosvos que fagades a vosa inscrición e pagamento canto antes para facilitarnos a organización do evento. Non o deixedes para última hora", indica la Asociación de Vecinos.

Música y una gran rifa

Una vez finalizada la comida, la fiesta continuará con música y animación a cargo de la Banda de Música EGS, que pondrá el ritmo a la tarde del 21 de noviembre.

La programación del Magosto de Laxosa también incluye una gran chocolatada y bizcochada a partir de las 18:00 horas. Además, la Asociación de Vecinos celebrará una gran rifa "con muchos premios".

"O sábado 21 de novembro agardámosvos na Plaza da Rectoral para compartir unha xornada de convivencia, boa comida e moita festa".