Gran feria del marisco ideal para visitar el 21 de noviembre con centolla y mejillones de calidad a reventar

Las fiestas gastronómicas en Galicia se celebran a lo largo de todo el año. Aunque los meses de otoño e invierno suelen concentrar un menor número de festividades de este tipo, siguen siendo habituales las citas dedicadas a poner en valor los productos más típicos y representativos de la comunidad.

Una de estas celebraciones tendrá lugar el 21 de noviembre con la Festa da Centola, que se celebrará en el Puerto de Lorbé, en Oleiros (A Coruña). Todas las personas que hayan asistido podrán degustar este exquisito manjar del mar, acompañado de mejillones, dos productos de calidad y con origen garantizado por los restaurantes de la localidad.

Centolla y mejillones

La Cofradía de Pescadores de Lorbé ultima los detalles para celebrar el próximo 21 de noviembre, en el Puerto de Lorbé, la XI edición de su Festa da Centola, el plan ideal para los amantes de la buena gastronomía y, en particular, para los amantes del marisco.

La fiesta vuelve a apostar un año más por esta celebración para promocionar la calidad de los productos del mar y dar a conocer la riqueza gastronómica de la localidad.

La jornada gastronómica comenzará a partir de las 13:00 horas, momento en el que los asistentes podrán acercarse hasta el puerto para degustar centolla y mejillones bajo la carpa que se habilitará para la ocasión, con el objetivo de que ni la lluvia pueda parar esta festividad.

Además de la degustación, también habrá algunos restaurantes a los que se puede acudir con el objetivo de deleitarse con estos manjares, estos son: el restaurante Puerto de Lorbé, el restaurante-parrillada A Escola, Casa Méndez, A'Cortiña y el hotel-restaurante Casa do Arxentino.

Sin duda, es una oportunidad perfecta para disfrutar de dos productos emblemáticos de la gastronomía gallega, con especial protagonismo de la centolla, un marisco muy apreciado por su sabor y calidad. Así que ya lo sabes, el 21 de noviembre haz una mini escapada a Lorbé para disfrutar de su XI Festa da Centola.