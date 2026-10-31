La degustación de pulpo tendrá lugar el viernes 6 de noviembre a las 21:00 horas Shutterstock

Gran fiesta del pulpo con raciones a 14 euros, tres noches de fiesta y fuegos artificiales en esta pequeña aldea

La agenda de ocio de otoño mantiene el ritmo de la temporada estival con las fiestas gastronómicas en las que el pulpo sigue siendo el gran protagonista.

La próxima cita tendrá lugar del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en una pequeña aldea de la comarca del Eume.

Raciones de pulpo a 14 euros

Los vecinos de San Martín de Porto, en el municipio de Cabanas (A Coruña), esperan con ilusión el inicio de sus fiestas patronales, una celebración que combinará gastronomía, música y fuegos artificiales en un mismo fin de semana.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de las verbenas amenizadas por grupos como Eureka y Jaque, participar en diversos actos litúrgicos y saborear uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega.

Una gran pulpada será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de San Martín de Porto, con precios populares y raciones a 14 euros.

Al finalizar, la programación incluye una animada verbena a cargo del grupo Eureka y el dúo Venus.

La fiesta continuará el sábado 7 de noviembre por la mañana con dianas y alboradas a cargo de un grupo de gaiteros. A las 13:15 horas tendrá lugar una misa solemne, seguida de un espectáculo de fuegos artificiales y una sesión vermú con el dúo Maracuyá.

La misma formación musical ofrecerá otra actuación por la noche junto al grupo Jaque.

Y para poner el broche de oro a las fiestas, San Martín de Porto honrará al Santo con una procesión el domingo 8. Después, el dúo Boreal animará la sesión vermú de la jornada.

A continuación, te detallamos la programación completa de las tradicionales fiestas de la parroquia de San Martín do Porto, en Cabanas (A Coruña):

Viernes, 6 de noviembre

A las 21:00 horas: Gran pulpada a precios populares

A continuación, verbena a cargo del grupo Eureka y el dúo Venus

Sábado, 7 de noviembre

Por la mañana, dianas y alboradas con gaiteiros

A las 13:15 horas: Misa solemne, fuegos artificiales y sesión vermú con el dúo Maracuyá

Por la noche, verbena con el grupo Jaque y el dúo Maracuyá

Domingo, 8 de noviembre