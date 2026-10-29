Gran fiesta gastronómica del pulpo el 1 de noviembre con raciones a 35 euros y música en directo en esta aldea

Las fiestas gastronómicas no cesan en Galicia. Aunque ya no se celebran tantas como en los meses de verano, los municipios gallegos siguen organizando jornadas festivas alrededor de algún producto gastronómico típico de la comunidad en las que tampoco falta la música y el buen ambiente.

La aldea de A Cachada, perteneciente a la parroquia de Monteagudo, en Arteixo (A Coruña), celebra este domingo 1 de noviembre una Gran Pulpada a partir de las 13:30 horas para el disfrute de vecinos y visitantes.

Gran pulpada a 35 euros

Si no tenías plan para el próximo domingo 1 de noviembre y vas a estar cerca de Arteixo, quizá esto te interesa: en la aldea de A Cachada se celebrará una gran pulpada a partir de las 13:00 horas en una jornada con muy buen ambiente y música en directo.

Organizada por la Asociación de Veciños Virxe da Estrela, en colaboración con el Concello de Arteixo, es una cita perfecta para disfrutar de la gastronomía tradicional gallega y, en particular, de este increíble manjar del mar que gusta a todos los paladares, o a casi todos.

La celebración comenzará al mediodía y tendrá como gran protagonista al pulpo. La preparación del menú correrá a cargo de la reconocida Pulpeira Guerra, que será la encargada de ofrecer a todos los asistentes un buen plato de pulpo para disfrutar de esta especialidad tan arraigada en la cultura gallega.

La organización también ha previsto la instalación de una carpa para que la fiesta pueda desarrollarse independientemente de las condiciones meteorológicas, que ya sabemos que en Galicia nunca se sabe. Así, no habrá problema a la hora de disfrutar de la comida y la actuación musical.

La música tendrá un papel destacado durante la jornada. La programación incluirá la actuación en directo de Rocío Pérez, que pondrá el ritmo a una fiesta gastronómica para pasarlo en grande.

En cuanto a los precios, las personas socias deberán abonar 35 euros, mientras que la tarifa para quienes no pertenezcan a la asociación será de 40 euros. Los niños de entre 6 y 12 años podrán asistir por 20 euros y los menores de cinco años tendrán entrada gratuita.

Las personas interesadas en participar o solicitar más información sobre esta pulpada pueden realizar sus consultas y reservas llamando al número de teléfono que aparece en el cartel de la fiesta. No pierdas la oportunidad de pasarte por A Cachada el próximo 1 de noviembre.