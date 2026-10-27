Las fiestas de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), continuarán con nuevo relevo: "Se han animado a afrontar el reto"

El pasado mes de agosto, la comisión de fiestas de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), informaba de que serían las últimas bajo su dirección. Así, cerraban una etapa después de 10 años al frente de una de las fiestas más populares de la comarca coruñesa, a la que poco le falta para convertirse en un festival.

En su día fue conocida como la comisión de fiestas más joven de Galicia, pero ahora se ha hecho mayor y ha llegado el momento de cerrar el ciclo que, como reconocen en el emotivo comunicado, ha marcado una parte importante de sus vidas.

El paso de testigo ha tenido lugar este lunes, cuando los responsables hasta el momento de organizar las festividades lo anunciaban a través de un comunicado en sus redes sociales. En él dan las gracias por todo lo vivido durante los últimos diez años y desean buena suerte a la nueva comisión de las Festas de Santa Cruz, formada por un grupo de jóvenes que ya colaboraban en la organización y que, por tanto, conocen bien las fiestas.

"Como ya comunicamos durante todo el mes de agosto, esta comisión pone fin a su ciclo al frente de las fiestas de Santa Cruz. Estos diez años han sido una aventura increíble, llena de responsabilidad y esfuerzo, pero también de ilusión y orgullo por compartir un camino tan largo con todos vosotros. Gracias a todos por vuestra espectacular respuesta y por vuestro cariño y apoyo durante todos estos años", indican.

Antes de marcharse, la comisión quería asegurarse de que el futuro de las fiestas quedaba en buenas manos: "Durante estos últimos dos meses no queríamos decir adiós sin tener claro cuál sería el futuro de nuestras fiestas. En este tiempo de reflexión, intentamos encontrar un relevo que siga trabajando con la misma ilusión con la que nosotros lo hemos hecho hasta ahora. Finalmente, un grupo de jóvenes, colaboradores de esta comisión, se ha animado a afrontar este precioso reto".

Por ello, desean lo mejor a la nueva dirección de cara a las fiestas de agosto de 2027: "Queremos brindar todo nuestro apoyo a la nueva comisión en esta aventura y agradecerles su valentía a la hora de dar este paso adelante. Siempre estaremos a su lado para todo lo que necesiten. Animamos a todos los vecinos a colaborar con ellos y a darles el mismo cariño que nosotros hemos recibido".

Nueva dirección, misma esencia

Precisamente, la nueva organización lanzaba otro comunicado en su nuevo perfil de redes sociales, en el que afrontaba el reto de tomar el relevo de una comisión que en los "últimos años hizo un gran trabajo". Al mismo tiempo, mostraba su respeto por todo el trabajo realizado en favor de las fiestas. "Queremos mantener esa esencia, aprender del camino recorrido y seguir sumando, aportando también nuestra propia identidad", dicen.

¿Su objetivo? Por ahora, lo tienen claro: hacer unas fiestas para todos, tanto para los vecinos como para quienes visitan Santa Cruz, así como para los niños, los jóvenes y quienes llevan toda la vida viviéndolas. "Unas fiestas en las que todas las generaciones tengan su espacio, manteniendo la identidad que se ha establecido en estos últimos años", aseguran.

Todo ello, sin olvidar lo que hace que las fiestas de Santa Cruz sean tan especiales: "Nuestra música, nuestras tradiciones, nuestra cultura y el orgullo de nuestras raíces. Porque una fiesta también es memoria, identidad y comunidad del pueblo de Santa Cruz".