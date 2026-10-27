Castañas gratis a reventar, callos, costilla y postre en una fiesta con música el 30 de octubre en este municipio

El magosto es una de las fiestas más populares del otoño en Galicia. Las castañas asadas son las grandes protagonistas de esta celebración, conocidas por su increíble olor recién hechas y por ese sabor increíble que caracteriza tanto a los meses de otoño.

De origen celta y pagano, esta tradición está muy arraigada en la comunidad gallega, donde muchos municipios organizan su propio magosto. Estas fiestas ofrecen actividades para todos los públicos y combinan castañas asadas, más oferta gastronómica, música y diversión.

Castañas gratis a reventar

El municipio de Trabada (Lugo) celebrará el próximo viernes 30 de octubre una nueva edición de su tradicional 'Magosto de O Picato', una cita gastronómica y festiva que seguro conseguirá reunir a vecinos y visitantes para disfrutar de una noche en la que no faltarán castañas asadas, la buena comida y la música.

Esta fiesta tendrá lugar en el Pabellón de Deportes de Trabada a partir de las 21:00 horas. Durante la celebración estarán disponibles diferentes platos, con opciones para todos los gustos y paladares. Habrá raciones de callos a 12 euros (15 euros para los no socios), costilla por 8 euros (11 euros para los no socios) y hasta un pastel de manzana de postre por 3,50 euros (5 euros para los no socios).

Como es habitual en el magosto, las castañas tendrán un papel protagonista y se ofrecerán de forma gratuita para todas las personas que decidan acudir al evento. Además, también se contará con servicio de bar para adquirir las bebidas que cada uno prefiera.

La música también tendrá su espacio en esta edición del magosto de O Picato, con la actuación de SP The Sound Project, quien se encargará de poner el ritmo a esta celebración tan tradicional en este municipio lucense.

Si no quieres perderte el magosto de Trabada, contacta cuanto antes con cualquiera de los contactos que aparecen en el cartel de la fiesta para reservar tu plaza y disfrutar, así, de esta tradición tan popular en Galicia.