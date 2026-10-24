Curtis (A Coruña) celebra este fin de semana una nueva edición de la Exaltación dos Cogomelos

Curtis (A Coruña) celebra este fin de semana la XXVI edición de la Festa de Exaltación dos Cogomelos, una cita en la que la micología, la gastronomía, el comercio local y la música se dan la mano en Teixeiro.

La primera jornada, que se celebra este sábado, arrancó a las 10:00 horas con una salida desde la plaza de España de Teixeiro para aprender sobre las setas y recogerlas, guiada por expertos en micología de la Asociación Pan de Raposo.

Además, el programa incluye una ruta gastronómica que recorre los establecimientos hosteleros de Curtis y Teixeiro, que ofrecen durante todo el fin de semana tapas, platos y menús elaborados con setas.

Al mediodía arrancó la Feria del Comercio Local, organizada por la Asociación del Comercio de Teixeiro. A continuación, Lolo Mosteiro y Paula Martínez, de A Artesa da Moza Crecha, protagonizaron el primer showcooking del Espacio Gastro de la Diputación de A Coruña.

La música llegó a las 14:00 horas con la actuación de los Carecos, dentro de la Red Cultural de la Diputación. La exposición de setas y la zona de comidas de la carpa completan la oferta en la plaza durante toda la jornada.

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, destacó "el trabajo y la dedicación de la Asociación del Comercio de Teixeiro" en la Exaltación de las Setas. Explicó que esta cita "sirve también para promocionar la hostelería del municipio". El regidor destacó el papel del comercio local y señaló que contar con un sector "implicado, con alternativas y con propuestas es fundamental".

Ruada de Teixeiro y más música

La tarde continuará con una nueva sesión del Espacio Gastro y, a las 19:00 horas, con la XIV Ruada de Teixeiro, en la Praza do Pobo, organizada por la Asociación Cultural Faragulla. Habrá una pequeña foliada, una foliada con los grupos invitados y otra abierta al público, además de sorteos y pinchos gratuitos.

Mañana, domingo, la feria abrirá a las 11:00 horas y el Espacio Gastro ofrecerá dos nuevos showcookings a las 11:30 y a las 12:30 horas. A las 13:30 horas será el turno del grupo Asuntos Prohibidos.

A las 18:00 horas, el Grupo de Pandeireteiras Xacarandaina ofrecerá el espectáculo 'O ar da música', dentro de la programación de la Diputación de A Coruña con motivo del Día Internacional de la Música. La Feria del Comercio Local cerrará a las 19:00 horas con los sorteos finales.

La XXVI Exaltación de las Setas está organizada por el Concello de Curtis, a través del Área de Ferias, Mercados y Sanidad, con la colaboración de la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia y Galicia Calidade.