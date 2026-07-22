Así serán las dos grandes fiestas del Apóstol en la comarca de A Coruña: París de Noia, Panorama, Olympus y mucho más

La celebración del Santiago Apóstol volverá a convertir esta semana a O Burgo(Culleredo) y Arteixo en dos de los grandes focos festivos del área de A Coruña. Ambos municipios han preparado amplios programas que reunirán durante casi una semana a toda una multitud alrededor de las verbenas, la música en directo, los actos tradicionales y las actividades para todas las edades.

Las fiestas de O Burgo se celebrarán del 22 al 27 de julio, mientras que las de Arteixo arrancarán un día después, el 23 de julio, y se prolongarán hasta el lunes 27.

Entre las dos programaciones destacan nombres como París de Noia, Panorama, Olympus, Los Satélites, Cinema, Fania Blanco Show, Punto Clave, Disco Impacto o Fuego.

Los dos concellos volverán así a competir por atraer a miles de vecinos del área metropolitana, ofreciendo algunas de las verbenas más potentes del verano apenas a unos minutos de A Coruña.

O Burgo abre la semana con París de Noia y una gran churrascada

Las Festas do Apóstol de O Burgo arrancarán el miércoles 22 de julio con uno de los platos fuertes de la programación: la actuación de la orquesta París de Noia, encargada de inaugurar las celebraciones junto a la ría.

El jueves 23 será el turno del grupo América de Vigo, que se ocupará de no bajar el ritmo en la segunda jornada. Ya el viernes 24 le tocará a la orquesta Miramar, y el sábado 25 será uno de los días con más actividades del programa.

La jornada comenzará con una alborada y pasacalles, además de las actuaciones musicales de Os Celtas y Alambique. La sesión vermú estará amenizada por el Dúo Dilema y, por la tarde, habrá un tardeo "ata que o corpo aguante" con By.Kokee Dj. Por la noche, la verbena correrá a cargo del conocido grupo Bomba.

El domingo 26, la jornada comenzará con la tradicional alborada y el pasacalles, que darán paso a las actuaciones de Jalácticos y Los Caimanes. La orquesta Fuego será la encargada de amenizar la sesión vermú y volverá a subirse al escenario por la noche para poner música a la verbena.

Uno de los momentos más esperados llegará el 27 de julio con la tradicional churrascada popular, seguida de un espectáculo de fuegos artificiales y la actuación de la orquesta Origen, que cerrará unas celebraciones de O Burgo.

Arteixo reunirá a Panorama, Olympus, Los Satélites y París de Noia

Por su parte, Arteixo volverá a presentar uno de los carteles musicales más ambiciosos del verano en el área coruñesa. Las fiestas comenzarán el jueves 23 de julio con la verbena protagonizada por Punto Clave y Panorama, una de las orquestas con mayor tirón de Galicia.

El viernes 24 será el turno de Los Satélites y Disco Impacto, aunque la jornada arrancará ya por la tarde con el espectáculo “Un show extraordinario”, un homenaje a Los Tamara en el Anfiteatro con Paco Lodeiro y César Romero acompañados por la Banda de Música Santiago de Arteixo.

El sábado 25, día grande del Apóstol, arrancará a las 10:00 horas con las dianas y alboradas del Grupo de Gaitas da A.C. Triskell. A las 13:00 horas tendrá lugar la misa solemne en la Igrexa de Santiago de Arteixo, oficiada con el acompañamiento de la Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán, seguida de la procesión junto a la Banda de Música Santiago de Arteixo y una sesión de fuegos en el Paseo Fluvial.

La programación continuará a las 14:30 horas con la sesión vermú del Dúo Élite en la Praza do Balneario. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará el VIII Festival de Habaneras de Arteixo, organizado por el Orfeón de Arteixo, en el que participarán el Grupo de Canto do Programa Cultiva o Teu Lecer de Actividades Sociais, la Rondalla Sonidos del Alba y la Coral Musical El Eco. Si la lluvia obliga a modificar el programa, el festival se trasladará al Auditorio del CCC Manuel Murguía.

A las 20:00 horas será el turno de Gisela Show Kids en la Praza do Balneario, una de las principales propuestas dirigidas al público infantil. La jornada concluirá con la verbena, que comenzará a las 22:00 horas en el Campo da Festa con las orquestas Olympus y Unión y Fuerza.

El domingo 26 comenzará de nuevo con las dianas y alboradas del Grupo de Gaitas da A.C. Triskell desde las 10:00 horas. A las 13:00 horas se celebrará otra misa solemne en la Igrexa de Santiago de Arteixo, en esta ocasión cantada por el Coro Adonai, seguida de una procesión con las alfombras florales elaboradas por la ASC Mariana, el acompañamiento de la Banda de Música Santiago de Arteixo y fuegos en el Paseo Fluvial.

La sesión vermú, prevista para las 14:30 horas en la Praza do Balneario, correrá a cargo del Dúo D’Vicio. Por la tarde continuará el VIII Festival de Habaneras con las actuaciones de Biloque Gaiteiros, la Rondalla Só Elas y el Orfeón de Arteixo. La verbena dominical arrancará a las 22:00 horas en el Campo da Festa con las actuaciones de Cinema y Fania Blanco Show.

Despedida por todo lo alto

Las fiestas concluirán el lunes 27 de julio. La jornada comenzará a las 12:00 horas con una misa en la Igrexa Santa Eufemia, cantada por el Coro Parroquial y acompañada por el Grupo de Gaitas da AX Xiradela. Ya por la noche, desde las 22:00 horas, el Campo da Festa acogerá la última verbena, protagonizada por las orquestas París de Noia y Fuego, mientras que a medianoche tendrá lugar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

El programa incluirá también iniciativas orientadas a la sensibilización y la accesibilidad. Del 23 al 27 de julio funcionará un Punto Violeta en el Campo da Festa, abierto entre las 23:30 y las 02:30 horas bajo el lema Por un Arteixo libre de violencias machistas, para informar y prevenir las agresiones sexuales.

Asimismo, cada jornada habrá un tramo sin ruido entre las 18:30 y las 20:00 horas, durante el cual las atracciones permanecerán en funcionamiento sin música ni efectos sonoros para facilitar el disfrute de las personas con alta sensibilidad sensorial y favorecer unas fiestas más inclusivas.