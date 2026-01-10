Un pueblo cerca de A Coruña organiza una fiesta con sesión vermú y comida gratis si estás en esta lista

Aunque enero puede parecer un mes largo (y no solo en el calendario), la agenda de ocio incluye alguna que otra actividad de interés para quienes sigan con ganas de fiesta.

A menos de una hora de A Coruña, el pueblo de Vilasantar espera con ilusión el inicio de sus fiestas en honor a San Vicente, que tendrán lugar los días 24 y 25 de enero con propuestas para todos los públicos.

Sesiones vermú, comida popular y más

El cambio de año no solo invita a retomar viejos hábitos y a estrenar otros nuevos, sino que también marca el inicio del calendario festivo en municipios como Vilasantar.

En la comarca de Betanzos, vecinos y visitantes que se acerquen a estas celebraciones los días 24 y 25 de enero podrán disfrutar de un completo programa de actividades, que incluye desde animadas sesiones vermú hasta una comida popular.

"A comisión de festas de San Vicente comenza o ano cunha troula que non podes perder!", anima el Concello de Vilasantar en una publicación en redes sociales.

Y no es de extrañar: las fiestas de San Vicente contarán con dos días de celebración (24 y 25 de enero) en los que no faltarán buena música, gastronomía típica de la zona y actos litúrgicos.

La cita arrancará el sábado 24 a las 13:00 horas con una sesión vermú amenizada por el dúo Miami, a la que le seguirá una comida popular con un precio de 28 euros para adultos y gratis para menos de 10 años.

El menú estará compuesto por empanada, callos, carne asada, postre y chupito, acompañado de vino y refrescos. Las personas interesadas pueden anotarse en la Taberna Martín o a través de los teléfonos 699 00 77 76 (Suso), 681 92 74 21 (Antonio), 663 41 98 60 (Rubio) y 639 71 57 77 (Javier).

Al día siguiente, domingo 25, la agenda de fiestas incluirá una misa en honor a San Vicente, prevista para las 13:00 horas, y una sesión vermú y fin de fiesta con el dúo Miami.